Çevre sakinleri, Yeşil Yol'da patlayıcı kullanıldığını belgeledi

Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi çalışmaları sırasında patlayıcı kullanıldığını çevre sakinleri belgeledi. Bölge Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor ve bu bölgede patlayıcı kullanmak kesinlikle yasak. Çevre sakinlerinin çektikleri fotoğrafta dinamit kabloları ve dimanit için açılan delikler de görülüyor. Bu bölgede yüksek sesli müziğin bile yasak olduğunu belirten Yeşil Yol davası avukatı İbrahim Demirci, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çekilen belgefotoğraflarda, kazı makinelerinin açtığı delikler, bu deliklerde de patlayıcı kabloları görülüyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Yeşil Yol projesi çalışmaları 1 Haziran’da tekrar başlamıştı. Proje güzergâhı olan Samistal - Yukarı Kavron - Aşağı Kavron - Ayder yaylaları, Rize Çamlıhemşin, Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda da 1. derece doğal sit alanı ve mera vasfında. Bu bölgede patlatma yöntemiyle çalışma yapmak yasak. Çevre sakinleri bölgede patlayıcı kullanıldığını iddia ederek evlerinin sarsıldığını söylemişti.

"Otlatma bile yapılamaz"

Çevre sakinleri sadece yol yapımında doğaya en az zarar veren ekskavatör (kazı makinesi) kullanılmasına izin verilen bu bölgede patlayıcı kullanıldığını fotoğraflarla belgeledi. Çevre sakinlerinin çektiği görüntülerde makinelerin delikler açtığı ve bu deliklerde de patlayıcı kabloları görülüyor. Avukat Demirci ve bölge sakinleri görüntülerle birlikte bu işlemin sorumluları hakkında tüm yetkili kurumlara başvurarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Demirci, bölgede Milli Parklar yönetmeliğine göre yüksek sesli müziğin bile yasak olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Milli Parklar kanununda bu alanlara ilişkin “Dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz” maddesi de yer alıyor.