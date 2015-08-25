Çevre Mühendisleri Odası Başkanı'ndan sel tepkisi: Bizi vatan hainliğiyle suçlayanlar nerede şimdi?

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Mert Güvenç, Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerini vuran ve ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. HES’ler için uyarıda bulunduklarında kendilerinin eleştirenleri hedef alan Güvenç “Bu kadar suyu tutamazsınız, bu arazinin kendi dinamikleri var’ dediğimizde bizleri boş konuşmakla, elektrik üretimine karşı çıkmakla ve vatan haini olmakla suçlayanlar nerede şimdi?” dedi. Karadeniz’deki tüm derelerde sayısız HES ve regülatör olduğunu belirten Güvenç, bölgede yapılan tahribatın daha çok felakete gebe olduğunu söyledi. Mert Güvenç'in açıklaması şöyle:

“Karadenizdeki tüm derelerde sayısız HES ve regülatör var. "Bu kadar suyu tutamazsınız, bu arazinin kendi dinamikleri var" dediğimizde bizleri boş konuşmakla, elektrik üretimine karşı çıkmakla ve vatan haini olmakla suçlayanlar nerede şimdi? Siz kafanıza göre derelerin önünü kesip suyu istediğiniz gibi yönlendirebileceğinizi mi sandınız? HES'lerden kurtulabilen sular ise Karadeniz otoyolunu geçip denize ulaşamıyor. Karadenizdeki tahribat daha çok felakete gebe!”