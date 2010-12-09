-ÇEVRE KOMİSYONUNDA TARTIŞMA TBMM (A.A) - 09.12.2010 - Tabiattaki bütün varlıkların korunarak devamlılıklarının sağlanmasına ilişkin düzenlemeler içeren tasarının görüşmelerinde, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Haluk Özdalga ile CHP Kırklareli Milletvekili Tansel Barış arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Özdalga başkanlığında toplanan komisyonda, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısını görüşülmeye başladı. Özdalga, bugünkü toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerini dinleyeceklerini belirterek, ''Bugün Genel Kurul saatine kadar çalışacağız. Dolayısıyla yaklaşık 2 saatlik süremiz var. Konuşmacıların 5'er dakikalık konuşma sürelerine dikkat etmelerini istiyorum'' dedi. Bugünkü toplantının ilk toplantı olacağını ve bundan sonra toplantılara devam edeceklerini ifade eden Özdalga, bu toplantılarda da kamu kurumlarının temsilcilerinin konuşacağını bildirdi. Toplantının başlamasından kısa süre sonra salona giren CHP'li Barış, bu kadar önemli bir tasarı için 2 saat süre vermenin yanlış olacağını kaydederek, tasarının daha uzun sürede görüşülmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine Haluk Özdalga, Barış'ın toplantıya geç geldiği için söylediklerinin yarısını duyduğunu ifade ederek, ''Ben bunun ilk toplantı olduğunu ve toplantılara bundan sonra da devam edileceğini söyledim ancak siz geç geldiğiniz için duymadınız ve ben de geç gelenler için daha önce söylediklerimi ikinci kez tekrarlamak durumunda değilim. Milletvekillerinin, gelmedikleri toplantıya ilişkin bilgileri alarak, ondan sonraki toplantıya hazırlıklı olarak gelmeleri gerekmektedir'' diye konuştu. Tansel Barış'ın bu sözlere tepki göstermesi üzerine, Barış ile Özdalga tartıştı. Barış, ''Benimle böyle konuşamazsınız. Biraz saygılı konuşun. Ne demek 'sözlerimi bir daha tekrarlayamam', tekrarlasanız sizin için zulüm mü olur? Böyle azarlayarak konuşamazsınız'' dedi. Haluk Özdalga da ''Ben kimseyi azarlamıyorum. Sadece komisyon çalışmalarına uyulması gerektiğini belirtiyorum. Toplantının başlama saati 10.15 olarak açıklandı, erken gelmeniz gerekirdi'' diyerek, Barış'a tepkisini dile getirdi. Özdalga ve Barış, karşılıklı olarak birbirlerini saygılı olmaya davet ederken; Tansel Barış, Özdalga'nın ''Burada hiç kimsenin şov yapmasına izin vermeyeceğim'' sözlerine, 'şovu yapan sizsiniz'' diye bağırarak yanıt verdi.