Çevre kirliliği savaşlardan, felaketlerden ve hastalıklardan daha ölümcül

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ekim (DHA) – Yapılan bir araştırma çevre kirliliğinin tüm savaşlardan, açlıktan ve doğal afetlerden daha fazla ölüme neden olduğunu ortaya koydu.

Lancet Medical Journal’da yayınlanan araştırmaya göre kirli hava ve kirli su gibi çevre kirlilikleri her yıl dünya genelinde tüm savaşlardan, tütün kullanımından, açlıktan ve doğal afetlerden daha fazla insanın ölümüne neden oluyor. AIDS, tüberküloz ve sıtma dahi, sıralamada çevre kirliliğine bağlı ölümlerden sonra geliyor.

Rapora göre 2015 yılında gerçekleşen her altı erken ölümden biri – yaklaşık 9 milyon erken ölüm – toksik maruziyetlere bağlı hastalıklarla ilişkilendirilebiliyor.

Raporda, kirliliğe bağlı ölüm, hastalık ve ekonomik kayıpların küresel ekonomiye toplam maliyetinin yılda, küresel çıktının yüzde 6.2’sine karşılık gelen 4.6 trilyon doları buluyor.

Raporun baş yazarı ve New York Icahn School of Medicine at Mount Sinai küresel sağlık birimi dekanı Philip Landrigan, \"Şimdiye kadar çevre kirliliği hakkında birçok çalışma yapıldı. Fakat hiçbir zaman AIDS ya da iklim değişikliği kadar ilgi çekmedi. Kirlilik insanların göremediği çok büyük bir sorun çünkü herkes bunun kırıntılarını görüyor\" dedi. (Fotoğraflı)