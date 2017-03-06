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Yaşam
Deutsche Welle

Çevre kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğu öldürüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2017 raporu...

06 Mart 2017 16:54

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) tespitlerine göre, hava ve su kirliliği ile hijyenik önlemlerin yetersiz kalması her yıl bütün dünyada 5 yaşın altındaki 1 milyon 700 bin çocuğun ölümüne sebebiyet veriyor. Bu yaş grubundaki çocuk ölümlerinin dörtte birinin hava kirliliği, mikroplu su ve sıhhi tesisatın yetersiz olmasından kaynaklandığına Dünya Sağlık Örgütü raporunda yer veriliyor.

Hafta başında Cenevre'de yapılan açıklamada, ishal, zatürree ve astım gibi ölümcüle çevirebilen hastalıkların müsebbibinin çevre riskleri olduğu ifade edilen raporda, hava kirliğinden çocukların anne karnındayken etkilenmeye başladıkları ve ilerde kalp yetersizliği, beyin kanaması ve kanser gibi hastalıkların çıkmasında bu etmenin rol oynadığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, çevre kirliliğinin önlenmesi için hükümetlere çağrıda bulundu. Örgütün verilerine göre, solunum yolları rahatsızlığı her yıl beş yaşın altındaki 570 bin çocuğun ölümüne yol açıyor. Aynı yaş grubundaki 360 bin kız ve oğlan çocuğu ise ishalden ölüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, epd/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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