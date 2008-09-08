Çevre kirliliği çocuklarda obeziteye neden oluyor

İspanya’daki Barcelona Tıp Araştırmaları Belediye Enstitüsü’nden bilim insanlarının araştırması, bebeklerin anne rahmindeyken maruz kaldığı çeşitli kimyasalların obezite riskini iki katı kadar artırdığını gösterdi.



Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor



Obeziteye karşı yeni silah: Wii

Obezitenin tanımı ‘yakılandan daha fazla kalori almak’ olarak yapılsa da, yanlış beslenme ve egzersiz eksikliğinin obezitenin giderek yaygınlaşmasını tek başına açıklamadığına dair kanıtlar artıyordu.Yeni araştırma, anne karnındaki kimyasal kirliliğin, dünyanın en hızlı büyüyen sağlık krizlerinden biri olan ve alışkanlıklara bağlanan obeziteyle doğrudan bağlantısı olduğunu ortaya koyarak çığır açtı.403 bebekte doğmadan önce, göbek bağında bulunan heksaklorobenzen (HCB) adlı kimyasalın seviyesini ölçen araştırmacılar, en yüksek seviyeye sahip olanların 6.5 yaşına geldiklerinde obez olma olasılıklarının iki katı fazla olduğunu ortaya koydu.Tohum yetiştirirken kullanılan HCB, uluslararası olarak yasaklansa da dirençli olduğundan doğada halen bulunuyor ve yediklerimize de bulaşıyor. Araştırmanın diğer önemli özelliğiyse, tek bir kimyasala odaklanmayıp birçok kimyasala birden maruz kaldığımızda olacakları göstermesi.