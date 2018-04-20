Çevre İl Müdürlüğü'ne göre Mandras deresinde 'kirlilik' yokmuş

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun gündeme getirdiği Mandras Deresi’ne dökülen sanayi atıklarının oluştuğu kirlilik fotoğraflarına ilişkin olarak, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, “kirlilik olmadığını” ileri sürdü.

Kayışoğlu, Bursa’nın önemli tarım alanlarını sulayan Mandras Deresi’ne boşaltılan endüstriyel atıkların kenti zehirlediğini belirtti. Dereden sulanan Kestel, Gürsu, Barakfakih ovasındaki Adaköy, Serme, Canbazlar ve Hasanköy’de bulunan tarlalardaki tarım ürünlerinin zehir saçtığını kaydeden Kayışoğlu, Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün "Mandras Deresi yatağı boyunca inceleme yaptıklarını, dereye atık su deşarjı bırakılmadığını" yanıtı verdiğini belirtti.

‘Haber verilerek denetim yapılıyor’

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin, Bursa’da bölgeye ilişkin ciddi bir tepki olduğunu belirterek, “OHAL koşulları içerisinde bir kamuoyu yaratmak çok kolay değil. Kentin doğusu kirleticilikte ana nokta gibi görünüyor, fakat bu işin asıl ceremesini bütün kolların birleşiminden sonra kentin batı gölgesi çekiyor. Batı bölgesindeki köyler tamamen atık deresi haline dönüşüyor. Karacabey ilçesi kısmında da ciddi sıkıntılar yaşanıyor” diye konuştu.

İl Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelerin göstermelik olduğunu da belirten Uluşahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haberli denetimler yapılıyor. Bölgenin asıl sorunu arıtma tesislerinin olmayışı değil, mevcut arıtma tesislerinin denetim dışında çalıştırılmamasıdır. Çevre İl Müdürlüğü görevini yapsaydı Bursa’nın pek çok noktası bu halde olmazdı.”