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Çevre

Çevre felaketinin faturası BP'ye

ABD Başkanı, Meksika Körfezi'nde platformunun batmasıyla meydana gelen ham petrolün sızmasıyla ilgili konuştu.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde petrol platformunun batması sonucu meydana gelen ham petrol sızması olayından ''BP şirketinin sorumlu olduğunu'' söyledi.


Facianın fotoğrafları


Yardım çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Meksika Körfezi kıyısındaki Louisiana eyaletinin Venice kentinde bulunan Obama, burada yaptığı açıklamada, yönetim olarak bu konuda en kötüsünden kaçınmak için en iyi olanı yapmaya çalıştıklarını belirtti.


Obama, körfezdeki söz konusu sızıntıyı ''büyük çaplı ve potansiyel olarak benzeri görülmemiş bir çevre felaketi'' olarak tanımlayarak, giderek genişleyen, çevre için ölümcül sonuçlara yol açabilecek ham petrol kirliliğini durdurmanın günlerce sürebileceğini söyledi.


Yönetim olarak sorunun çevre ve ekonomik zararlarını azaltmak için gerekli tüm çalışmaları yapacaklarını belirten Obama, olaydan BP şirketinin sorumlu olduğunu da vurgulayarak, ''Sızıntıdan BP sorumludur, faturayı da BP ödeyecek'' dedi.

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