Çevre düşmanı naylon torbalar yasaklanmalı

Diyarbakır'da "Bilgilerimizi Diyarbakır'la Paylaşalım" projesi kapsamında, "Bilmeden Çevre ve Hayvan Katili Olmayalım" sloganıyla naylon torba kullanımına son verilmesine yönelik konferans düzenlendi.



Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, Diyarbakır Valiliği ve DÜ tarafından ortak yürütülen proje kapsamında Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta, insan sağlığı için büyük risk taşıdığı belirlenen siyah poşetlerin Türkiye'de yıllık kullanımının 260 bin ton olduğunu söyledi.



Kimyasal maddeler içeren naylon poşetlerin sadece atıldığı toprağa değil içine konulan gıdalar yoluyla insan sağlığına da zarar verdiğini kaydeden Prof. Dr. Temel, "Genellikle seyyar satıcı ve pazar esnafının kullandığı siyah poşetler, pet şişe, kova ve tıbbi atık gibi maddelerin toplanarak yeniden işlenmesiyle elde ediliyor" dedi.



'Naylon torba kullanımı sınırlandırılmalı'



Geri kazanım yöntemiyle toplanan poşetlerin geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini ifade eden Temel, çöplerden toplanan ve hijyen koşullarına uyulmadan üretilen siyah poşetlerin gıda maddelerinin taşınması amacıyla kullanılmaması gerektiğini söyledi.



Temel, geri kazanılan plastik maddelerle çocuk oyuncağı da üretilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Bu plastik maddelerle üretilen ucuz oyuncaklar satın alınmamalıdır. Aynı şekilde sera örtüleri de kullanılmamalıdır. Bu poşetler çok iyi temizlenmeden geri kazanıldığı için hastalıklara yol açan mikroorganizmalar içerebiliyor. Plastik poşetler doğada en hızlı 400, en geç bin yılda yok oluyor. Türkiye'de naylon poşet kullanımının sınırlandırılması gerekir. Firmalar promosyon olarak ajanda, kalemlik, çakmak ve benzeri ürünler yerine firma logosunu bastırarak bez torba dağıtabilir. Bütün mağazalar, marketler, alışveriş merkezleri, ince poşetin kullanımı tamamen terk ederek daha kalın ve kaliteli poşet kullanılması yoluna gidebilir. Yaklaşık 20 yıl önce terk edilen kese kağıdı ve file kullanımı yeniden yaygınlaştırılabilir. Böylece kağıt israfı da önlenebilir. En önemlisi, bilinçli bir tüketici olarak naylon poşet kullanımını asgariye indirmek, hatta hiç kullanmamak gerek."

