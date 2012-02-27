Çevre dostu 'yeşil ev' ile ekoturizm geliştirilecek

T24 - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle hazırlanan ''Yeşil Ev Projesi'' kapsamında yapılacak bina, kendi enerjisini üreten çevreci teknolojisiyle bölgede model olacak.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından ''Turizm Mali Destek Programı'' kapsamında kabul edilen Yeşil Ev Projesi kapsamında Gaziantep'te 100. Yıl Parkı'nda 375 metrekare kapalı alanda çevreci teknolojiyle bina yapılacak. Yeşil çatı, ısı yalıtımı, enerji verimliliği, yağmur suyunun yeniden kazanımı, akıllı bina uygulamaları gibi pek çok uygulamanın bir arada kullanılacağı yeşil ev, turist bilgi noktası olarak kullanılacak.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, Anadolu Ajansı muhabiri Zerrin Özdilek'e yaptığı açıklamada, projeyle yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği alanlarında Türkiye'de model oluşturarak bölgede alternatif turizmin geliştirilmesine katkıda bulunmayı, turizm alanında bölgede ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Çevreyi kirletmeyen alternatif enerji kaynaklarının ve benzeri teknolojilerin teşvik edilerek bölgede yaygınlaştırılması, özellikle konut, toplu konut alanlarında ve şehir gelişme planlarının yapımında kullanılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, ''Ulusal bazda bir ilk olan yeşil evi kurarak özellikle ekoturizmin bölgede geliştirilmesine katkıda bulunacak bir merkez olarak kullanmayı hedefliyoruz'' dedi.

Projenin bütçesinin 504 bin 380 lira olduğunu bildiren Coşkun, bina yalıtımında 25-40 santimetre kalınlığında yoğunluğu yüksek yalıtım tabakalarının kullanılacağı ''kabuk sistemi'' uygulanacağını, normal bir evden yüzde 80 daha az enerji tüketimi hedeflendiğini, yılda 3 bin ton daha az karbondioksit yayılımı sağlanacağını, ısıtma enerjisi tüketiminin hemen hemen sıfırlanacağını, yeşil çatı, akıllı bina uygulamalarına sahip olunacağını söyledi.

Kamuoyunu bilinçlendirme seferberliği

Gaziantep'in önemli turizm destinasyonlarından biri konumuna geldiğini ancak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü haricinde turistlerin bilgi edinebileceği herhangi bir nokta bulunmadığını belirten Coşkun, yeşil ev bünyesinde turist bilgi noktası oluşturulacağını, turistlerin online işlemlerini burada yapabileceklerini, fuayede turistik yayınların sergileneceğini kaydetti.



Evde toplantı salonlarının da yer aldığını ifade eden Coşkun, proje kapsamında beş ay boyunca her ay yaklaşık 500 ilköğretim öğrencisine alternatif enerji kaynaklarının kullanımı konusunda eğitim verileceğini, ortaöğretim öğrencileri arasında doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması konusunda proje yarışmaları, anaokulu çocuklarına ebeveynleri ile katılacakları workshoplar düzenleneceğini, ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapılacağını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey de Burç Kavşağı'nda 32 milyon metrekarelik alanda kentsel tasarımı yapılmış ekonomik tabanlı yeni bir şehir kurma projesi başlattıklarını belirtti.

Yeşil Ev Projesi'nin bunun devamı olduğunu ifade eden Güzelbey, bu projeye çok önem verdiklerini söyledi.

Küresel ısınmanın dünyayı tehdit ettiğine işaret eden Güzelbey, ''Özellikle bazı ülkeler bu tehdidi ciddi olarak hissediyor. Bunlardan biri de Türkiye. Yeşil Ev Projesi'ne çok önem veriyoruz. Enerjisini kendi üreten, enerji kaybı yaşamayan, yeşili alanı bol olan, yağmur suyunun yeniden kazanıldığı çevre dostu güzel bir proje'' diye konuştu.