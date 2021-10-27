Çevre dostu seks mümkün mü?

İklim krizine karşı karbon ayak izini azaltmak üzere alınacak bireysel önlemler sık sık konuşulurken seks hayatına dair atılabilecek çeşitli adımlar da gündeme geliyor. Vegan prezervatif, atıksız doğum kontrol hapı gibi ürünler son yıllarda giderek popülerleşiyor.

BBC’nin derlediği haber, “çevre dostu seks” kavramının ne olduğuna, nasıl mümkün olabileceğine ışık tutuyor.

Nijerya’dan çevresel sürdürebilirlik uzmanı Dr. Adenika Akinsemolu “Bazıları için çevre dostu seks, gezegene daha az zarar veren oyuncaklar, yatak ürünleri, prezervatifler seçmek anlamına gelirken bazıları için ise porno üretiminin çalışanlardan çevreye yarattığı tahribatı azaltmak anlamını da kapsıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu her yıl 10 milyar erkek lateks prezervatifi üretildiğini ve çoğunluğunun çöplere atıldığını tahmin ediyor. Prezervatiflerin çoğunun sentetik lateksten üretilmesi ve kimyasallar içermesi nedeniyle geri dönüştürülemeyeceği biliniyor.

Seks hayatında kullanılan çok sayıda yağın da fosil yakıtlar içerdiği bilinirken çevre dostu olması amacıyla su bazlı ve organik ürünlere yönelim artıyor. TikTok’ta cinsel sağlık üzerine videolar paylaşan Dr. Tessa Commers’ın en çok izlenen videosu evde yapılabilecek bir yağ tarifi verdiği video olmuştu.

Dr. Akinsemolu “Su bazlı kayganlaştırıcılar, vegan ve organik prezervatifler sürdürülebilir bir seks hayatı için iyi seçim” dedi.

Öte yandan daha “yeşil” ürünler seçerken koruyuculukları konusunda dikkatli olmak gerektiği de belirtiliyor.

BBC’nin derlemesinde, çevre dostu seks için çeşitli öneriler sunuluyor. Bu öneriler arasında etik bir şekilde üretilmiş iç çamaşırları satın almak, duş seksinden kaçınmak, daha az sıcak su harcamak, seks sırasında ışıkları kapatmak gibi yöntemler yer alıyor.

Üremenin iklime etkisi

2017 yılında yapılan bir araştırma, gelişmiş bir ülkede arabasız yaşamanın yılda 2.3 ton karbondioksit üretimini engelleyeceğini, bitki bazlı beslenmenin ise 0.8 ton engelleyeceğini göstermişti. Öte yandan çocuk sahibi olmamanın ise 58.6 ton karbondioksit üretimini engelleyeceğini göstermişti.

Sussex Dükü Prens Harry, Meghan Markle ile “en fazla” iki çocuk sahibi olacaklarını, bunun temel nedenlerinden birinin de çevre olduğunu söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio Cortez de C40 Dünya Belediye Başkanları Zirvesi 2010’da iklim ve çevre endişeleri nedeniyle çocuk yapmaktan çekildiğini söylemişti.

Karbon ayak izi nedir?

Karbon ayak izi, karbondioksit (CO2) cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü anlamına geliyor. Birincil ayak izinin ev içi enerji tüketimi, ulaşım (araba, uçak), dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan, doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsü olduğu belirtiliyor.