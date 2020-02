Çevre dostu makine ile “Yılın Girişimcisi” ödülünü İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri kazandı

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın (Junior Achievement Turkey) her yıl düzenlediği “GençBizz”’ Liselerarası Girişimcilik Programı’nın bu yılki birincisi İzmir’den çıktı.

Her yıl binlerce lise öğrencisinin kendi girişimini kurması için dâhil olduğu GençBizz Programını yürüten Vakıf, bu yıl da Türkiye genelinde yüzde 95’i devlet okulu olmak üzere 300’ü aşkın okulda girişimcilik programını yürüttü. İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci mantık yapısıyla yetiştirmeyi hedefine alan Genç Başarı Eğitim Vakfı, bu amaçla her yıl eğitim verdiği liseler arasında düzenlediği GençBizz isimli girişimcilik yarışmasını bu yıl da İstanbul’da gerçekleştirdi.

Yılın girişimcisi olmak isteyen öğrenciler ekip kurarak iş fikri geliştirdi ve bir yıl boyunca kurdukları vergiye tabi olmayan mini şirketler vasıtasıyla ürünlerini pazarlama ve geliştirme fırsatı buldu. Gençler bu süreç boyunca iş dünyası profesyonellerinin ve girişimcilerin de için de yer aldığı Genç Başarı Gönüllülerinden mentorluk desteği aldı. 2017-2018 eğitim yılında Türkiye genelinde bu yarışma kapsamında liseli öğrenciler tarafından tam 351 şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin 29’u yapılan elemeler sonucunda finale katılmaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek

Finale kalan projeler geçen hafta sonunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampusü’nde kurulan sergi alanında ürünlerini sergiledi ve jürinin karşısına çıkarak sunumlarını gerçekleştirdi. Programa Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da katılım göstererek destek verdi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda ise yarışmaya İzmir’den katılan ve atık yağların çevreye verdiği zararı azaltmaya katkıda bulunmayı amaçlayan Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği ev tipi atık yağdan sabun üretme makinesi birinci seçildi.

İzmirli liseli girişimci gençlerin kurduğu Impact şirketinin geliştirdiği bu makine, birkaç damlasının bile tonlarca suyu kirletip milyonlarca canlıyı habitatından eden, canlı türlerini yok eden evsel atık yağlarını doğaya geri kazandırıyor.

Avrupa’da yarışmak için Belgrad’a gidecek

Genç Başarı Eğitim Vakfı, dünya çapında yaygın olan Genç Başarı (JuniorAchievement -JA) organizasyonunun Türkiye temsilciliğini yürütüyor.

Benzer yarışmalar Avrupa’ya bağlı olan 40 ülkede de gerçekleştiriliyor. Her ülkenin birincisi temmuz ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek Avrupa’da Yılın Girişimcisi yarışmasına katılacak. Avrupa finalinde Türkiye’yi, İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği söz konusu proje temsil edecek.

Yarışmada ikinciliği Sev Amerikan Koleji öğrencilerinin kurduğu Entre şirketi aldı. Entre, ihtiyaç duyulan kan ile donörü bir araya getirmeyi amaçlayan bir aplikasyon yaparak bu ödülü aldı.

Diyarbakır Farabi Sağlık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Mutual şirketi ise yarışmada üçüncü oldu. Mutual, yatalak hastaların yaşadıkları sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla ‘HOSTCAR’ isimli tekerlekli ve hareketli, üzerinde kurulan mekanizmalarla kapakları kumanda ile açılıp kapanabilen, hasta yatağı yüksekliğinde bir çeşit robot geliştirdi. (Fotoğraflı)