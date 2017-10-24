Çevre dostları İrlanda hükümetini ‘önlemler yetersiz’ gerekçesiyle dava ediyor

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Çevre konusunda çalışan yurttaş ağı İrlanda Çevre Dostları (FIE - Friends of the Irish Environment) Paris Anlaşması’nı imzalayan 195 ülkeden biri olan İrlanda hükümeti’ne karşı tehlikeli iklim değişikliğini engelleyemediği için yasal işlem başlattı. 900 Hollanda vatandaşı tarafından Hollanda hükümetine karşı açılan ve 21 çocuk tarafından ABD hükümetine açılan ve görülmekte olan dava gibi küresel iklim değişikliği hukuk davalarından esinlenen FIE, İrlanda hükümeti ve Adalet Bakanlığı’na karşı yasal işlem başlattı. Bu dava İrlanda için bir ilki teşkil ediyor. FIE’nin açtığı davada, İrlanda Ulusal İklim Değişikliğiyle Mücadele Planı’nın İrlanda’nın sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeterli olmadığı ve İrlanda İklim Kanunu, İrlanda Anayasası ve insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiği iddia ediliyor. Plan’ın Pariş Anlaşması’nın gerektirdiği önlemlerin çok gerisinde kaldığı da FIE’nin iddiaları arasında.

FIE direktörü Tony Lowes iklim değişikliğiyle mücadelede hükümetin aldığı önlemlerin yetersiz olduğuna dikkat çekerek “İrlanda hükümeti, iklim değişikliğinin engellenmesine yardımcı olmak için İrlanda’nın 2020’ye kadar sera gazı emisyonlarını (1990 emisyonlarını baz alarak) yüzde 25 ile yüzde 40 oranında azaltması gerektiğini birçok kez Birleşmiş Milletler seviyesinde kabul etti. Ancak, emisyonlarımızın 2020’ye kadar yüzde 7.5 ile yüzde 10 arasında artacağı ve 2030’a kadar daha da artacağı öngörülmekte” dedi. İklim değişikliği vahim sonuçlar doğurmasının hükümet tarafından uzun zamandır kabul edilmekte olduğunu vurgulayan Lowes şöyle devam etti: “Ama hükümet buna rağmen gerekli eylemlerde bulunmuyor. Bu dava tek bir çevre örgütünün davası değil. Bu İrlanda’da yaşayan, genç, yaşlı herkesin davası. Bu davanın İrlanda ve diğer ülkelerde ilgi çekeceğini ve iddialı eylemlerin yapılmasını gerektiren bir hareketin fitilini ateşleyeceğini umuyoruz. Bunun bizim, çocuklarımız ve torunlarımız için “yeni normal” olmamasını sağlamak için acil olarak harekete geçmeliyiz.”

İrlanda, Avrupa Birliği’nde kişi başına sera gazı emisyonları sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor ve yeni yayımlanan bir raporda İrlanda emisyonlarının 1990’dan bu yana arttığı, 2020’ye kadar artmaya devam edeceği, ve 2030’a kadar daha da artacağı öngörülüyor. 1990 ile 2020 yılları arasında öngörülen İrlanda’nın toplam sera gazı emisyonları artışı yüzde 7.5 ile yüzde 10 arasında.