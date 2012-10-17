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Çevre

Çevre Bakanlığı'ndan kirliliğe 'mobil denetim' çözümü

Satılmış, araçların önce sanayi ve turizm bölgelerine gönderileceğini bildirdi

17 Ekim 2012 22:41

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Mustafa Satılmış, Bakanlık olarak çevre denetimlerine büyük önem verdiklerini söyledi. Denetimlerin titizlikle yürütülebilmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Satılmış, bu kapsamda toplam 55 aracın mobil olarak hizmet vereceği ifade etti.

Satılmış, Devlet Malzeme Ofisi tarafından alınan araçların, çevre denetimi ve numune alma hizmetlerinde kullanılacağına işaret ederek, araçların maliyetinin 5 milyon 132 bin lira olduğunu bildirdi.

Araçlar sayesinde denetim sonuçlarının çok daha etkin ve kısa sürede elde edileceğine dikkati çeken Satılmış, "Araçlar, numune alma ve bir takım şeyleri anında analiz edebilme özelliğine sahip. Eğer çok daha kapsamlı bir analiz gerekirse merkez laboratuvarlarına gönderilecek" dedi.

 

'Öncelik sanayi ve turizm bölgelerinde'

 

Satılmış, araçların öncelikle sanayi ve turizm bölgelerine gönderileceğini dile getirerek her ilde en az bir aracın bulunması konusunda da çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Araçların, Ekim ayı sonuna kadar Bakanlığa teslim edilmesinin planlandığını kaydeden Satılmış, çevre denetimlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla gerekli araç, ekipman ve cihaz alımının süreceğini, araçlarla denetime katılacak personele de hizmet içi eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

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