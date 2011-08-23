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Çevre

Çevre Bakanlığı sit alanlarını gözden geçirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sit kararı alan koruma kurulu üyelerinin görevine son verdi.

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sit kararı alan koruma kurulu üyelerinin görevine son verdi. Cumhuriyet tarihi boyunca alınan sit kararları yeniden gözden geçirilecek. Bu kararla Çevre Bakanlığı, çevrecilerin en büyük yasal dayanaklarını ellerinden aldı.



Habertürk gazetesinden Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelindeki binden fazla 'doğal sit' alanı için şoke eden bir karar aldı. Bakanlığın kararnamesi ile cumhuriyetin kuruluşundan bu yana doğal sit kararlarının yeniden incelenmesinin yolu açıldı. Sit alanları hakkında tek yetkili olan 'koruma kurulu' üyelerinin görevleri de sona erdi.


Sit alanları ile ilgili her türlü bilgi ve belge, 6 ay içinde bakanlığa gönderilecek. Bakanlık, uzmanlardan oluşturacağı komisyon aracılığıyla tek tek inceledikten son daha önce verilmiş sit statülerinin devam edip etmeyeceğine karar verecek.



"Buna havuduyla götürmek denir"


Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Taşdemir, kararı şöyle değerlendirdi:


"Bakanlık, doğal sit alanlarını yeniden değerlendirecek. Bu değerlendirmeyi de bakanlığın 'uygun' gördüğü 'konunun uzmanları' yapacak. Artık gerisini siz hesap edin. Bu değişiklik ile doğal sit alanları içinde kalan derelere de HES yapılabilecek. Buıgüne kadar ilan edilen tüm doğal sit alanları, tekrar değerlendirilecek. Belli ki yetmemiş, belli ki işi kökten çözmek gerekmiş. İşin aslı biz buna havuduyla götürmek diyoruz"


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