Çevre Bakanlığı "Polonezköy imara açılsın" dedi, yargı izin vermedi

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan ve İstanbul'da halen köy olma niteliğini devam ettiren noktalardan birisi olan Polonezköy'ün yapılaşmasına ilişkin imar planlarının oy birliği ile iptaline karar verdi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 Kasım 2013 tarihinde, Polonezköy Tabiat Parkı ile ilgili olarak plan değişikliği yaparak, bölgeyi imara açmış, Mimarlar Odası ve Çevre Mühendisleri Odası yapılan bu değişikliğin yoğun yapılaşmayı sağlayacağı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı.

Yapılaşma yoğunluğu artabilir, bölgenin yapısı bozulur

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Polonezköy'de yapılan bu plan değişikliğinin yapılaşma yoğunluğunu artırabileceği, bölgenin doğal ve özgün yapısını bozucu nitelikte olacağı kanaatine vardı.



Oybirliği ile alınan kararla birlikte de 20 Nisan 2016 tarihinde dava konusu planların iptaline karar verildi. Mahkeme ayrıca mahkeme masrafları için de 3.500 tl tutarındaki mahkeme masfarlarını, bakanlığın ödemesine hükmetti. Kararın temyiz edilerek, Danıştay'a taşınma ihtimali de bulunuyor.

Bakanlık: Düşük yoğunluklu konut yapılaşması getirilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bakanlığa açılan davada, Bakanlık "Bölgenin doğal ve kültürel kaynak değerleri ile halkın açık havada dinlenme ve eğlenmesine imkan tanıyan doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlayan bir özelliğe sahip olmasından dolayı turizmi teşvik etmek amacıyla yapılaşma değerlerinde ayrım getirildiği" savunmasını yaptı. Bakanlık ayrıca 'düşük yuğunluktu bir konut yapılaşması getirildiği' ve 'büyük ölçekli bir alışveriş merkezi önerilmediği bunun bölgedeki doğal yapıyı bozacağı' savunmalarını kullandı.

Bilirkişi raporu: Mevcut doku olumsuz etkilenir

Şehir Bölge Plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından sunulan mahkemeye sunulan raporda, "Yapılaşma yoğunluğunda büyük bir artışa sebebiyet vereceği, mevcut dokunun olumsuz etkileneceği" tespitine yer verilmişti. Raporda köyün düşük yoğunluklu iki katlı bahçeli yapılardan oluştuğu ve bütününde özgün bir mimari, tarihi dokuya sahip olduğu vurgulanmıştı.