Çevre Bakanlığı ekipleri Haliç'ten numune aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı.

Haliç'teki kirlilik ve renk değişimi tartışmalarının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelenmesi için bugün Haliç'ten su numunesi aldı.

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Haliç’in son görüntülerinin içler acısı olduğunu belirterek “Haliç’teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz” dedi.

Haliç için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Kurum “Eğer büyükşehir belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse Halicimizi kimsenin insafına bırakmaz gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz” diye konuştu.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Haliç'te deniz suyunun renk değiştirmesiyle ilgili "Hepimizin içini sızlatıyor" açıklamasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "12 bin yıllık buzul gölünü yok edenlerin, Haliç’te yaşanan biyolojik değişimleri anlamamaları normaldir" açıklamasını yapmıştı.

Ongun, "Kırmızılığa yol açan algler tamamen doğaldır. Çevre Bakanlığı’nın bu doğal ve bilimsel durumdan bihaber olmasını kamuoyu takdirine bırakıyoruz" açıklamasını yapmıştı.