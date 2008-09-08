Çevre Bakanı'nın memleketi de arsenikli!

'Arsenikli su siyasi malzeme oldu'

Van'ın suyu da arsenikli

İzmir'in suyundaki arsenikten, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu sorumlu tutup, "Gelsin, 'yapamıyoruz, beceremiyoruz' desin, biz yardımcı olalım" diyen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun memleketi Afyonkarahisar'ın da aylardır aynı sorunu yaşadığı anlaşıldı.Kentte en az 10 aydır şebekeye arsenikli su verildiği ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün, 4 Haziran 2008'de yaptığı tahlillere göre, Afyonkarahisar'ın içme suyunda en fazla litrede 10 mikrogram olması gereken arsenik sınır değerinin aşıldığı belirlendi.M. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 15.54 mg/lt, İzmir Yolu Mahallesi'nde 15.00, Uydukent Mahallesi'nde 15.52, Küçükçobanlı'da 28.13 mg/lt arsenik tespit edildi.AKP'li Belediye Başkanı Abdullah Kaptan, İzmir'deki gibi, su faturalarına uyarıcı not düşülmediğini söyledi. Kaptan, "İzmir'deki gibi okullarda öğrencilere memba suyu dağıtmıyoruz. Arsenik arıtma tesisi de kurmuyoruz. İnternet sitesinden halkımızı ikaz ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, belli bölgelerdeki suyu içmemelerini, yemeklerinde kullanmamalarını istiyoruz. Afyonkarahisarlılar, çok ciddi bir durum olmadığının farkında" dedi.Kaptan, arsenik arıtmasını kurmaya neden gerek görmediklerini ise şöyle açıkladı:"DSİ, 10 yıldır Akdeğirmen Barajı'nı inşa ediyor. Baraj, 29 Ekim'de devreye girecek. Baraj suyunda arsenik oranı zararsız, 3 mikrogram. Bu suyu şebekeye verince hiçbir sorunumuz kalmayacak" dedi.Kaptan'ın bu açıklaması, Erdoğan'ın, geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için söylediği, "DSİ baraj yapacak, sana verecek, onunla hava atacaksın" sözlerini hatırlattı.Kaptan, arsenik tespit ettiklerinde, Sağlık Bakanlığı'na 2007'de iki kere başvurduklarını söyledi. Arsenik sınır değerinin bir süre daha 50 mikrogram olarak kabul edilmesi yönünde "muafiyet" talep ettiklerini vurgulayan Kaptan, "Ancak, bir yanıt verilmedi" dedi.İçme suyu konusunda ihtisasının ve diplomasının bulunduğunu belirten Kaptan, "Biz içme suyu ihtiyacımızı İller Bankası'nın 30 yıl önce açtığı Kalegörünmez ve Küçükçobanlı'daki kuyulardan karşılıyoruz. Çok yüksek miktarda arsenik çıkanları kapattık. Şu an temin ettiğimiz su, ucu ucuna yetiyor" diye konuştu.- Aksaray: Belediye Başkanı Nevzat Balta (AKP)- Kars: Naif Alibeyoğlu (AKP)- Nevşehir: Hasan Ünver (AKP)- Niğde: Mümin İnan (MHP)- Van: Burhan Yenigün (AKP)- İzmir: Aziz Kocaoğlu (CHP)- Afyon: Abdullah Kaptan (AKP)İçme suyundaki yüksek arsenik oranıyla tartışmalara konu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı'nın uyarısıyla su faturalarının arkasına 'içilmez' uyarısı koydu. Suyun bedava olacağı sözünde durmayan belediye, daha önce 13 tona kadar olan suyun 10 kuruştan satılacağını ve fatura gönderilmeyeceğini söylemişti.