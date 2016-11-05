Çevre Bakanı'ndan 'deprem' açıklaması: Allah korusun 10 yıl içinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamlarına göre İstanbul'da 10 yıl içerisinde en az 7 şiddetinde deprem olacağı belirterek, "Bizim en az 25-30 milyonu ilgilendirecek kadar bir hızla 3-5 sene içerisinde bu kentsel dönüşümü yapmamız icap ediyor" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Özhaseki, kentsel dönüşümün 2012 yılında yürürlüğe girdiğini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle İstanbul için tehlikeli sinyaller çalmasından sonra büyük bir dikkat ve hassasiyetle, büyük bir öngörü ile ortaya koymuş olduğu bir çaba. O konuda da ısrarla üzerinde duruyor. Geldiğimiz nokta itibariyle 49 vilayette kentsel dönüşüm ile ilgili bizim riskli alan ilanlarımız var. Ayrıca 20 vilayette bir başka türlü çalışmamız var. Ama toplamda baktığınız zaman o günkü çıkan yasalarla bugün 420 bin civarında binayı dönüştürdüğümüzü görüyoruz. 3 - 4 milyon nüfusa hitap eden bir alanda kentsel dönüşüm yapabildiğimizi görüyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz şu anda. Bizim en az 25 - 30 milyonu ilgilendirecek kadar bir hızla 3-5 sene içerisinde bu kentsel dönüşümü yapmamız icap ediyor" dedi.

"10 sene içinde deprem var"

15 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul'da bir sıkıntı olduğunda bir sürü insan toprak altında kaldığı gibi, ekonominin de çökeceğini kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, " Anadolu'da menzil olarak depremler olduğunda gidip hep beraber yaralarını sarabiliriz, koşup hep beraber yaralarını sarabiliriz. Bunu Erzincan'da da, Adapazarı'nda da yaşadık. Koştuk, dertlerine derman olduk devlet olarak. Ama İstanbul'da Allah korusun, bilim adamlarının dediği gibi gerçekleşecek olursa ki bilim adamları söylüyor bunu, bir felaket senaryosu var. Onların söylediği şeyler ben özetle şunu çıkardım. 10 sene içerisinde bir deprem var en geç. Bu yarın sabahta olabilir, 9.5 sene sonra da olabilir. Onların söylediğinden bir başka sonuç daha çıkardım. En az 7 şiddetinde gözüküyor. Böyle olduğu zaman binlerce yapı bir anda yerle bir olacak. Türkiye'de 20 milyon civarında yapı stokumuz var. Tüm Türkiye'yi kast ediyorum. 99 depreminde sonra yapılan yapı stokunun 5 milyon civarında. 99 depremi sonrası yönetmeliklerde daha sağlamlık arz eden bir yapı var. 99'dan sonra yapılan yapılar, daha sağlıklı görebiliriz. Ama öncesinde yapılanların en az yüzde 50'si risk taşıyor. Yani 7 - 7.5 milyon konut Türkiye'de şuanda riskli yapı vaziyetinde" diye belirtti.

"Yönetmelikleri hazırlıyoruz"

Özhaseki, vatandaşları da uyararak, "Gücü yeten insanlar lütfen binalarını ölçtürsünler. İçlerinde canları var, malları var. En kıymetli şeyleri var. Gücü yetiyorsa insan dışarıda o kadar çok lüzumsuz israf ettiğimiz, para harcadığımız yerler var ki. Birde yaşadığı evlere lütfen baktırsınlar. Onun dışında devletin, bizim yapmamız gereken, hükümet olarak yapmamız gereken şu anda hazırlıyoruz. Yeni yönetmelikler hazırlıyoruz, yeni yasalar hazırlıyoruz. Bunu çok daha hızlandıracağız. Vatandaşı özendireceğiz, bu hızlı bir şekilde dönüşüme girecek yasalar inşallah 2017 içerisinde gelecek. Biz bununla 2023'e kadar, 100'üncü yılımıza kadar Cumhuriyetimizin sağlıksız, kimliksiz yapı kalmasın diye çırpınacağız. İnşallah önümüzdeki yıla kadar bunu yapacağız" diye konuştu.