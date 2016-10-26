Çevre Bakanı: Rant olmadan hayat olmaz!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümü 'Rantsal dönüşüm' olarak niteleyenleri eleştirerek "Arkadaş, ranta da bu kadar küfür etmeyin. Rant olmadan hayat olmaz. Doğru olan, adaletli bir şekilde bu rantı dağıtmak" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bursa'da Kentsel Dönüşüm Rüzgarı" paneline katıldı. "Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm" olarak nitelendirenleri eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Başka bir akım başladı. 'Bu iş rantsal dönüşüme dönüşmesin. Rant var ya falan' diyorlar. Arkadaş, ranta da bu kadar küfür etmeyin. Rant olmadan hayat olmaz. Doğru olan, adaletli bir şekilde bu rantı dağıtmak. Herkesin istifadesine sunmak. Bunun için parsel bazlı yoğunluk artışından vazgeçmemiz gerekiyor."

Bazı belediyelerin yanlış projeler yaptığını ifade eden Özhaseki, bunlara müdahale edildiğini kaydederek, "Bakanlığın işi plancılık değil" diye konuştu. Özhaseki, "Bakanlığın işi planları belediyelerin elinden alıp Ankara'ya toplamak değil. Belediyeler kendi planları kendileri yapmalı. Ankara bunun için engel olmamalı. Ama belediyelerde yanlış yapılırsa müdahale ederiz" dedi.

"Şehir içindeki askeri alanlar yeşil alan olacak"

Şehir içinde kalan askeri alanların yeşil alanlara dönüştürüleceği bilgisini veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kentlerin zaman içerisinde büyümesi ile askeri alanların şehir içinde kaldığını, Kayseri'de bile hastane yanında bulunan acemi birliğinde gün içerisinde atış yapıldığını, hastane içine mermilerin düştüğünü söyledi. Özhaseki, "Bunların bir an önce çıkması lazım. Şu anda çalışma yapılıyor. Askeri alanların zaten tapusu bizde. Vatandaş ne istiyorsa onu yapacağız. Ama şehrin 5 kilometre dışında, bozkır arazi, bir tek ağaç bile yok. Burayı yeşil alan yaparsanız gelen giden olmayacak ve kimseye bir faydası da olmayacak. İşte o alanların kentsel dönüşümde rezerv alanı olarak kullanılması esas olmalı. Eğer bir rezerv alanlarını çoğaltamazsak, çeşitlendiremezsek, kentsel dönüşüm yapacak insanlara bu arazileri verip de karşılığını alamazsak olumsuz sonuçlar çıkar. Kentlerde yoğunluk artar" ifadelerini kullandı.