Çevre Bakanı Kurum'dan deniz salyalarıyla ilgili açıklama: 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyalarıyla (müsilaj) ilgili "Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kurum'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

"3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de Deniz Salyası (Müsilaj). Marmara Denizi'nde görülen ve hepimizi derinden etkileyen çevresel soruna da yine hep birlikte-ortak akılla-çözüm üreteceğiz.

Temelde Müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor; Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik. Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor.

Çözüme herkesi dâhil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız"

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