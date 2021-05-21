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Çevre Bakanı Kurum: Ayvalık'ta hasar tespit çalışmalarımızı başlattık

21 Mayıs 2021 19:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınanın ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Ayvalık'ta meydana gelen fırtınadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fırtınanın ardından bakanlık ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.

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