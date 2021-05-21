Ayvalık’ta fırtına | Onlarca tekne battı, bir kişi batan tekneden denize böyle düştü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli fırtına hem denizde hem de karada hayatı felç etti. Onlarca tekne fırtına sebebiyle batarken, ağaçlar kırıldı ve bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına esnasında batmak üzere olan bir tekneden bir kişinin denize düştüğü anlar kaydedildi.

Çamlık ve Armutçuk Mevkileri'nde yaz sezonunda turistleri gezdiren gezi teknelerinden onlarcası fırtınanın etkisi ile battı.

İlçe merkezinde de ağaçların araçların üzerine devrildiği görüldü. Ayvalık’ta rüzgarın şiddeti 50 kilometreyi aşarken, milyonlarca liralık gezi tekneleri kullanılamaz hale geldi.