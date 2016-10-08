Çevre Bakanı: FETÖ'nün 15 milyar liralık taşınmazı devlete geçti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, gazete, televizyon ve haber ajanslarının Ankara temsilcileri buluşmasında 'FETÖ' operasyonlarında yurt, okul, vakıf, gayrimenkul gibi el konulan taşınamaz malların değerinin 15 milyar lira olduğunu söyledi.

İller Bankası (İLBANK) tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Özhaseki, İstanbul'daki Ihlamur Parkı'na yönelik olarak da, "12 bin metrelik bir alan. Yeşil alan olarak kullanılmış. Fakat daha sonra nasıl oluyorsa 2 buçuk emsal verilmiş. İtirazları kabul ettik. Orada itiraz edenler çok doğru söylüyorlar. Yeşil alan üzerine bu kütle konamaz ve iptal ettik yine." şeklinde konuştu.



"Amacımız Türkiye'nin yarısında kentsel dönüşümü gerçekleştirebilmek"



Bu kapsamda 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasasının yürürlüğe girdiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:



"Şimdiye kadar 4 yıl içerisinde, gerek riskli alan gerek kentsel dönüşüm, gelişim veya yenileme alanı dediğimiz tarihi eserlerin de yıpranmışlığı neticesinde oluşabilecek yenileme noktasındaki çalışmalar veya tek başına riskli yapı çalışmalarında istediğimiz hıza ulaşamadık. Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalar ancak 3 milyon 100 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bizim amacımız bu değil. Amacımız, en az Türkiye'nin yarısında kentsel dönüşümü gerçekleştirebilmek. Bunun için de bizim birtakım tedbirlerle yeni yasalar, yönetmelikler yapmamız, işi hızlandırmamız lazım."





"35 bin konut yapacağız"





Doğu ve Güneydoğu'da terörden temizlenen bölgelerde yürütülen çalışmalara da değinen Özhaseki, 7 bölgede çalışmaların sürdüğünü, içlerinde Sur'un ayrıcalıklı olduğunu aktardı.



Bakan Özhaseki, "Toplamda 7 bölgede 35 bin kadar konut yapacağız. Bütün bu terör bölgelerinde zarar ve hasar masrafı olarak karşımızda, altyapısından üstyapısına oluşabilecek rakam 10 milyar lirayı buluyor ama biz vatandaşın mağduriyetini gidermek istiyoruz. Çünkü terör örgütleri o evlere girdiler, insanlar o evleri terk ettiğinde evleri bir çatışma alanı olarak gördüler. Vatandaşın bir günahı yok. O zararları biz tazmin edeceğiz, devlete yakışan da bu. Şimdiye kadar teröristlere devletin sert tokadı vurulduysa bundan sonra da şefkatli kanadının devletin orada vatandaşı sarması lazım. Bunu da yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





Askeri alanların dönüşümü





Askeri alanların dönüşümü ile ilgili olarak üç bakanlığın çalışma yaptığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:



"Bize düşen Türkiye'de ne kadar askeri alan varsa önce tespit etmek. Sonra nasıl kullanıldığını, sonra bu alanlarda neler yapılabilir, o şehir o alanların nasıl kullanılmasını istiyor, bütün bunları tespit etmek. Sonra da koordinasyon halinde olduğumuz Maliye ve Milli Savunma Bakanlığımızla nerelere taşınacağını tespit edip, hangilerinin taşınacağını tespit edip sonra da eski yerlerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili prensip kararı alıp Bakanlar Kuruluna sunmak.



Yaptığımız tespitler neticesinde toplamda 326 bin 200 hektarlık askeri güvenlik bölgesi var. İstanbul'da 13 bin 100 hektar, Ankara'da 7 bin hektar civarında askeri alan var. Diğer şehirlerde biraz daha değişik oranlarda var."





'FETÖ'ye ait taşınmazlar





Kanun Hükmünde Kararnamelerle Tapu Kadastro'da el konulan taşınmazların son durumlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Özhaseki, şunları kaydetti:



"Maliye hazinesine şu ana kadar 3 bin 333 adet taşınmaz kaydoldu. Vakıflar Genel Müdürlüğüne de 2 bin 86 adet taşınmaz devroldu. Kanun Hükmünde Kararnameye girmeyen ola ki gözden kaçabilecek taşınmazlar bir anda yok edilmesin diye arkadaşların dikkatleri sayesinde, bin 176 adet taşınmaz yakalandı. Bütün bunlar şu anda devletin uhdesine geçmiş oldu.



Ayrıca idari ve adli mercilerce de 155 bin adet taşınmaz bloke edildi. Yani MASAK'tan ve mahkemelerden taşınmazların üzerine bloke işlemi için gelen yazılar oluyor. Bütün bunların ortalama değerini arkadaşlarımız hesapladılar. Şehirlerden gelen rakamları topladığımızda FETÖ örgütüne ait yurt, okul, vakıf, gayrimenkul vesaire toplam değeri 15 milyar lira civarında."