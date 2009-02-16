Çevre bakanı çevrecilere karşı

Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, barajların SİT alanlarına yapılamayacağını belirtenlere uyarıda bulunarak, “Bu konuda herkes aklını başına alsın. Boşuna santralleri engellemesin” dedi.



Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 91'inci yıldönümü törenlerine katılan Bakan Eroğlu, Vali Enver Salihoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarının Hidroelektrik Santrali (HES) ve barajların SİT alanlarında yapımına tepki gösterilmesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Eroğlu, barajların hayat veren tesisler olduğunu söyledi. Eroğlu şöyle devam etti:

“Balıkçılık, sanayi suyu, sulama suyu için en büyük ihtiyaçtır. Baraj yapılması bir zarurettir, bir mecburiyettir. Bir kere iklimi güzelleştiriyor. Avrupa'da olduğu gibi bizde sürekli akan nehirler yok. Barajları keyif için yapmıyoruz, ihtiyaç olduğu için yapıyoruz.”



‘Yılda 7 milyar dolar boşa akıyor’



Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ”Türkiye'de hidroelektrik potansiyelimizin beşte birini kullanıyorduk. Biz bunu üçte bire çıkardık. Hükümete geldiğimizde 26 milyar kilovatsaat elektrik üretimimiz vardı. Biz bunu 46- 50 milyar kilovatsaata çıkardık. Türkiye'nin yıllık 130 milyar kilovatsaat elektriğe ihtiyacı var. 80 milyar kilovat saat su boşa akıyor. Yani 7 milyar dolar boşa akıyor demektir. Hidroelektrik santraller elektrik üretimidir, su kaybı değildir. Hidroelektrik santrallerde dışarıya doğal gaz parası ödemiyoruz. İhtiyacımızı karşılıyor. Aynı zamanda bölgeye zenginlik veriyor, istihdam sağlıyor. Her hidroelektrik santralinin başına birkaç kişi koyuyorsunuz, yüzlerce kişi buralarda çalışıyor. O bakımdan, hem yerli kaynak olması hem yenilenebilir temiz kaynak olması açısından önemlidir” diye konuştu.



‘Uyduruk raporlar’



Bakan Veysel Eroğlu, SİT alanları ve Milli Park sahalarına yapılması gereken Hidroelektrik santralleri için gerekli şartların arandığını da belirterek, şunları söyledi:

“Milli Park alanlarında hidroelektrik santralleri yapılması söz konusu olduğu zaman zarar vermeyecek şekilde planlıyoruz. Çevre etkileme planları yapılıyor. Etraflıca bütün kurullar inceliyor. 18 - 20 tane kurumun vereceği ’mahsuru yok’ raporunu alıyoruz. ‘Şu şartlarda yapılsın, şu tedbirler alınsın’ deniliyor, biz de o tedbirleri ve şartları gözeterek santralleri kuruyoruz. Birileri kalkıp da ‘bu yasak’ diyor. Neye göre yasak? Bütün devletin ‘uygun’ raporu verdiği bir yatırıma uyduruk bir raporla ‘uygun değildir’ demek yanlıştır. Bana göre bunun altında art niyet aramak gerekir. Doğalgaz satanların, doğalgazla elektrik üretenlerin bir planı mı diye düşünüyoruz. Burada herkes kazanıyor. Millet kazanıyor, ülke kazanıyor. Boşa akan sularımızı değerlendiriyoruz, sudan elektrik üretiyoruz. Hidroelektrik santraller suyu yutmuyor. Düşüşünü alıyor, yeniden suyu bırakıyor. Taşkın koruma için de fayda sağlıyor. Regülatör yaptığınız zaman taşkını da önlüyor. Dövizi az ödeyeceğiz. Yerli kaynak. Ayrıca enerji çeşitliliği açısından faydalıdır. Bir tek doğalgaza bağlı olursak ne yapacağız?”



‘ Herkes aklını başına alsın’



Barajların SİT alanlarına yapılamayacağını belirtenlere de seslenen Bakan Eroğlu, “Bu konuda herkes aklını başına alsın. Boşuna santralleri engellemesin. Biz zaten önemli SİT alanlarına müsaade etmiyoruz. Doğal Parklar Genel Müdürlüğümüz bir aksaklık varsa zaten müsaade etmiyor. Biz her şeyi yasalara uygun olarak yapıyoruz. Ama bakıyorsunuz birisi bir dilekçe veriyor. Uydurma bir dilekçe, uydurma bir rapor. Bilen bilmeyen rapor yazıyor. Bunlar son derece yanlıştır. Yolumuza devam edeceğiz, hizmete devam edeceğiz. İşimiz hizmet, gücümüz millet” ifadesini kullandı. (DHA)

