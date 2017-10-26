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Çevre

Çevre Bakanı, belediyelere seslendi: Çiçek böcek, sanat, aktivite yapmayın; öncelik kentsel dönüşüm

"Şehirlerin canına okumuşuz"

26 Ekim 2017 19:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yılda 500 bin yeni konut hedeflediklerini belirterek, "Şehirlerin canına okumuşuz. 1999 öncesinde yapılan riskli yapıların hepsi bir an önce değiştirilmeli. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.

Özhaseki belediye başkanlarına “Birçok belediye başkanı dışarıda çiçek böcek, sanat, sanatçı, kültür aktivite, arkadaşlar yapmayın. Eyvallah çiçeğe ihtiyacımız var, sanata ihtiyacımız var, sanatçı da gelsin hepsi başımızın üstünde ama ilk işimiz kentsel dönüşüm" diye seslendi. 

Türkiye'nin bir açık hava müzesi gibi olduğunu, ancak yeterince korunamadığını söyleyen Özhaseki, "Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Ama kurmuş olduğumuz şehirler için bir isim takmak gerekse 'arabesk medeniyeti' desek doğru olur. En küçük şehirlerde bile 100 katlı gökdelen, yanında bir gecekondu. Tarihi eserlerin bulunduğu yerleri biraz koruyabilsek, herhalde çok daha uygun bir şehir ortaya çıkarırdık. Bilinçsizlikle şehirlerin canına okumuşuz. Mimar Sinan'ın yaptığı hamamı 'imar geliyor' diye yıkmışız. Günümüzde birçok gecekondu çıktı. Kimliksiz şehirlere sahip olduk” diye konuştu.

"Bu ülkenin alt tarafı biraz oynak, İstanbul için risk var"

Manisa'da düzenlenen Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nda konuşan Özhaseki, deprem tehlikesi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin alt tarafı biraz oynak. Birinci ve ikinci derece deprem bölgesi olan topraklarımızda nüfusumuzun yüzde 70'i yaşıyor. Son yüzyılda şiddeti 6 ve üzerinde ülkemizde tam 56 deprem oldu. Can kaybımız 100 bine yakın. Hasar bedeli 100 milyar dolar civarında. Bu kapanacak bir şey değil. Buna uygun davranmalıyız. İstanbul için risk var. Tüm bilim adamları uyarıyor. 1999 yılında yönetmeliğe uygun yapılan yapılarda insanlar güvenle oturabilir. Öncesi biraz şüpheli, insanlar bu yapılarına baktırmalı. Bunların adedi de 15 milyon civarındadır. 1999 öncesinde yapılan riskli yapıları 15 sene içinde dönüştürebiliriz. Bunları yapacak gücümüz var."

"Hedef; yılda 500 konut"

Türkiye'de 1999 yılı öncesi riskli binalarla ilgili yılda 500 bin yeni konut hedefi ortaya koyan Bakan Özhaseki, inşaat sektörünün bu güce sahip olduğunu söyledi. Konut yapımı ile birlikte birçok sektörün hareketleneceğini ve ülke ekonomisinin gelişeceğini dile getiren Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"İnşaat sektörü bunun altından kalkabilir. Yılda 500 bin binayı yapacak şekilde beton da demir de yeter. Önümüzdeki yıllarda inşaat sektörünün önü açık. Hâlâ göçler devam ediyor. Ülkeyi inşaat sektörü uçurmaz ama eğer durağanlık yaşanıyorsa hareketlendirecek sektör de inşaat sektörüdür. Eskide kalırsanız bitersiniz, yenilenin."

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