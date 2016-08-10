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Politika

Çevre Bakanı: Askeri araziler yeşil alan olacak ama söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Yüksekova ve Cizre'nin il olacağını söyledi

10 Ağustos 2016 21:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, askeri araziler için bakanlıkların çalışma yapacağını belirterek, "Yeşil alanlar park olarak kullanılacak. Yeşil alan olmaya müsait olmayanlar kullanılabilir. Son söz Cumhurbaşkanı ve Başsakan'da" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki NTV canlı yayınına konuk oldu. 

Özhaseki'nin konuşmasından satır başları şöyle: 

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 250 civarında insanın işine son verdik. Bütün bakanlıklar titiz çalışıyor. Hayatı normalleştirmekle görevliyiz.

 

Askeri araziler ne olacak?

 

İlkokul, ortaokul, üniversiteler okul olarak kullanılacaklar. İlkokul, ortaokul, lise seviyesindeki yerler Milli Eğitim Bakanlığı'na devrediliyor onlar yine okul olarak kullanılacak. Yurtlardan belli sayıdakiler Kredili Yurtlar Kurumu'na geçiyor. Askeri araziler Maliye, Milli Savunma ve bizim bakanlığımız tarafından tüm şehirlerde gözden geçirilecek. Taşınıp taşınmaması hususunda rapor hazırlanacak. Yeşil alanlar park olarak kullanılacak. Yeşil alan olmaya müsait olmayanlar kullanılabilir. Son karar Cumhurbaşkanımız ve Başbakan'da olacak.

 

Yüksekova ve Cizre il oluyor

 

İdil, Silopi, Sur, Nusaybin bunların başında geliyordu, şu anda çatışmalar bitti. Oralarda zararları tespit ediyoruz. Mağdur olan vatandaşın evini vermeye çalışıyoruz. Ağır hasarlı yıkılan yerlerde de para verip çekilmek istemiyoruz uygun halde inşa edelim istiyoruz. Sur'da binden fazla tarihi eser var onları restore ediyoruz.  

Şırnak zaten şehir olmaya çok müsait olmayan yayla havasında bir yer. Oranın taşınması kadar doğal bir şey olamaz. Şırnaklı hemşehrilerimiz lütfen alınmasınlar. Cizre'nin topoğrafyası müsait. Orada binlerce ev yapacağız. Gelişmeye müsait bir yer. Havaalanı zaten Yüksekova'da. Oraya şehri yeniden inşa edeceğiz. Evi hasara uğrayan insanlarla önümüzdeki günlerde bir araya geleceğim. Doğru bir karar olarak görüyorum. İyi merkezler olacak oralar.

 

İnşaat sektörü için gayrimenkul sertifikası 

 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da bir toplantı yaptık. Sektör temsilcilerini çağırdık. İnşaat sektörünü nasıl büyütürüz tartıştık teklifleri değerlendirmeye aldık birisi de gayrimenkul sertifikası. İnşaat sektörü ekonominin yüzde 7'sini oluşturuyor. Buralarda bazı problemler var bu sertifikalara ihtiyaç var. Bunları devreye soktuğumuzda çok daha hızlı ve canlı bir inşaat sektörüyle Türkiye karşılaşacaktır diye düşünüyorum."

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