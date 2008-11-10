ÇEVKO 17 yaşında

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 17. yaşını, Türkiye ve dünyadan çevre konusundaki uzmanlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı "Geleceğimizi Nasıl Kazanırız?" konulu kongreyle kutladı



Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 17. yaşını, Türkiye ve dünyadan çevre konusundaki uzmanlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı "Geleceğimizi Nasıl Kazanırız?" konulu kongreyle kutladı



Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından, "Geri Kazanım Kongresi" düzenlendi.



ÇEVKO’dan yapılan açıklamada, Vakfın 17’nci kuruluş yıl dönümüne denk gelen kasım ayının ilk haftasında Özel Çevre Okulları’nda, "Geri Kazanım Kongresi" düzenlendiği bildirildi.



Türkiye ve dünyadan çevre konusundaki uzmanlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kongrede, "Geleceğimizi Nasıl Kazanırız?" konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, kongre çerçevesinde düzenlenen oturumda bir konuşma yapan Çevre Lisesi öğrencisi Özgür Güçlü’nün, Türkiye’de geri dönüşüm bilincinin yeterince gelişmediğini belirterek, "Doğudan batıya, özellikle çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi, en önemli çözümlerden biridir" dediği vurgulandı.



Kongre sırasında Özel Çevre Okulları öğrencilerinin, atık malzemeler kullanarak yaptıkları resimlerin de sergilendiği kaydedilen açıklamada, bardak, şemsiye, kumaş, kâğıt ruloları, eski kıyafetler ve benzeri atık malzemelerle tuval üzerine yapılan resim çalışmalarının, "Atmayın, Tekrar Hayata Katın" sloganıyla konuklara sunulduğu ifade edildi.

