T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇEVKO 17 yaşında

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 17. yaşını, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı 'Geleceğimizi Nasıl Kaza

10 Kasım 2008 02:00

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 17. yaşını, Türkiye ve dünyadan çevre konusundaki uzmanlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı "Geleceğimizi Nasıl Kazanırız?" konulu kongreyle kutladı

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 17. yaşını, Türkiye ve dünyadan çevre konusundaki uzmanlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı "Geleceğimizi Nasıl Kazanırız?" konulu kongreyle kutladı

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından, "Geri Kazanım Kongresi" düzenlendi.

ÇEVKO’dan yapılan açıklamada, Vakfın 17’nci kuruluş yıl dönümüne denk gelen kasım ayının ilk haftasında Özel Çevre Okulları’nda, "Geri Kazanım Kongresi" düzenlendiği bildirildi.

Türkiye ve dünyadan çevre konusundaki uzmanlar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kongrede, "Geleceğimizi Nasıl Kazanırız?" konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, kongre çerçevesinde düzenlenen oturumda bir konuşma yapan Çevre Lisesi öğrencisi Özgür Güçlü’nün, Türkiye’de geri dönüşüm bilincinin yeterince gelişmediğini belirterek, "Doğudan batıya, özellikle çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi, en önemli çözümlerden biridir" dediği vurgulandı.

Kongre sırasında Özel Çevre Okulları öğrencilerinin, atık malzemeler kullanarak yaptıkları resimlerin de sergilendiği kaydedilen açıklamada, bardak, şemsiye, kumaş, kâğıt ruloları, eski kıyafetler ve benzeri atık malzemelerle tuval üzerine yapılan resim çalışmalarının, "Atmayın, Tekrar Hayata Katın" sloganıyla konuklara sunulduğu ifade edildi.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24