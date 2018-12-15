Cevizlibağ'da tramvay kazası(2)

Cemil ÖZDEMİR-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA-BAĞCILAR-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Karşı yönden gelen raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T1 Kabataş - Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ - Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar - Cevizlibağ ve Kabataş - Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ - Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir\" denildi.

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