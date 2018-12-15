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Cevizlibağ'da tramvay kazası - 3

Alper KORKMAZ- Cemil ÖZDEMİR- İSTANBUL DHA - BAĞCILAR-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ'da raydan çıktı

15 Aralık 2018 19:27

Alper KORKMAZ- Cemil ÖZDEMİR- İSTANBUL DHA - BAĞCILAR-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.  Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T1 Kabataş - Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ - Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar - Cevizlibağ ve Kabataş - Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ - Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir\" denildi.

(FOTOĞRAF)

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