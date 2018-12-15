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 CEVİZLİBAĞ'DA TRAMVAY KAZASI - (3)

- Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı

15 Aralık 2018 19:26

- Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı.
- Tramvaylarda hasar meydana gelirken seferler yapılamıyor

Haber-Kamera:  Alper KORKMAZ- Cemil ÖZDEMİR- İSTANBUL DHA
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Kazada tramvaylarda hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.  Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle seferler yapılamıyor. Tramvaydan inen yolcuların raylarda yürüdüğü görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T1 Kabataş - Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ - Topkapı arasnda meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar - Cevizlibağ ve Kabataş - Pazartekke arası yapılmaktadır, Cevizlibağ - Topkapı arasında İETT Otobüsleriyle hizmet verilecektir\" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Raydan çıkan tramvay
-Seferlerin iptal olduğunu belirten anons
-Tramvaylardaki hasar
-Tramvaydan inenler
-Rayda yürüyenler
-Detaylar

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