Cevizlibağ'da metrobüs devrildi; 10 yolcu yaralandı

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü seferini yapanmetrobüs Cevizlibağ'da kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 10 yolcu yaralandı.

Söğütlüçeşme Beylikdüzü seferini yapan 34 TN 2883 plakalı metrobüs, Cevizlibağ'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki manevra alanına düşen metrobüs yan yattı. Aracın camlarının kırılmasıyla yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan 10 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüs sürücüsü ile bir yolcunun durumunun ciddi olduğu bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin de duman çıkan araca köpükle müdahale ettikleri görüldü.

Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle bir süre çift taraflı trafiğe kapattı.

Metrobüs seferleri Beylikdüzü ve Avcılar istikametlerine kontrollü bir şekilde sağlanırken, saat 09:00 sıralarında devrilen metrobüs çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.