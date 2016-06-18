T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cevizlibağ'da metrobüs devrildi; 10 yolcu yaralandı

Metrobüs sürücüsü ile bir yolcunun durumunun ciddi olduğu bildirildi

18 Haziran 2016 11:03

Söğütlüçeşme - Beylikdüzü seferini yapanmetrobüs Cevizlibağ'da kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu 10 yolcu yaralandı.

Söğütlüçeşme Beylikdüzü seferini yapan 34 TN 2883 plakalı metrobüs, Cevizlibağ'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki manevra alanına düşen metrobüs yan yattı. Aracın camlarının kırılmasıyla yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan 10 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüs sürücüsü ile bir yolcunun durumunun ciddi olduğu bildirildi. 

İtfaiye ekiplerinin de duman çıkan araca köpükle müdahale ettikleri görüldü.

Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle bir süre çift taraflı trafiğe kapattı.

Metrobüs seferleri Beylikdüzü ve Avcılar istikametlerine kontrollü bir şekilde sağlanırken, saat 09:00 sıralarında devrilen metrobüs çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı. 

ETİKETLER

metrobüs devrildiCevizlibağyaralılar var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24