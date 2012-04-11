'Ceviz yiyenler eşiyle kavga etmez'

Eski Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, “Ceviz mutlaka her gün en az 30 gram tüketilmeli, ceviz yiyen kişi eşiyle kavga etmez, evinde huzur olur” dedi.

Şen, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Ordu Valiliği, Ordu Üniversitesi, Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ordu Ziraat Odası Başkanlığı'nca düzenlenen Ceviz Paneli'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ceviz üretiminde geride olduğunu belirtti.

Çin'in üretiminin 800 bin tondan fazla, Amerika'nın üretiminin ise 400 bin ton civarında olduğunu ifade eden Şen, “Bizim üretimimiz ise 180 bin ton civarında. Bugün baktığımızda maalesef cevizi dışarıya satamıyoruz. 1970'li yıllarda ceviz satardık, bugün ceviz alan bir ülke konumuna geldik. Dışarıdan 50 bin ton ceviz alıyoruz” diye konuştu.

'Ceviz yiyen eşiyle kavga etmez'

Cevizin birçok faydası bulunduğunu dile getiren Şen, şöyle devam etti:

“Ceviz mutlaka her gün en az 30 gram tüketilmeli, ceviz yiyen kişi eşiyle kavga etmez, evinde huzur olur. Uykusu kaçmaz, çocukları yaramaz olmaz. Çünkü cevizde Omega 3 yağı vardır. Bunu vücut yapamaz ve dışarıdan alır. Bu nedenle ceviz mutlaka tüketilmeli. Omega 3 yağı olmazsa erkekler kadınlarıyla kavga ederler. Evimizde huzurumuz bozulur. Bu bilimseldir, yani Amerikalıların klinik çalışmaları sonucu ortaya çıkmış bir sonuçtur. Bu bizim ziraatçıların çalışması da değil. Ceviz eskilerden kralların yediği bir meyve türüydü aynı zamanda. Dolayısıyla ceviz, mutlak tüketmemiz gereken bir ürün.”

Şen, cevizin ülke ve vatandaşlar adına önemli bir ürün olduğunu, kıymetinin mutlaka bilinmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Panele, Ordu Vali Vekili Mustafa İmamoğlu, Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zeki Bostan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, Ordu Belediye Başkan Yardımcısı Özer Karadağ, bazı daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.