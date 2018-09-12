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Ceviz topladığı ağaçtan düşüp öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Sadi Yeşertmen (34), hayatını kaybetti

12 Eylül 2018 13:52

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT’ın Erbaa ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Sadi Yeşertmen (34), hayatını kaybetti.
Olay, Erbaa ilçesine bağlı Kuzköy köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Sadi Yeşertmen kendilerine ait bahçedeki ceviz ağacına çıktı. Yeşertmen, ağaçta ceviz toplarken dengesini kaybedip düştü. Yaralı halde Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşertmen, ilk müdahalesinin ardından Samsun’da özel bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sadi Yeşertmen, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

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