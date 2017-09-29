T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ceviz topladığı ağaçtan düşüp öldü

OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde ceviz ağacından düşen 84 yaşındaki Ali Ayar hayatını kaybetti

29 Eylül 2017 13:05

OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde ceviz ağacından düşen 84 yaşındaki Ali Ayar hayatını kaybetti. 
Olay, Osmancık\'a bağlı Baldıran Köyü Göl mevkisindeki arazide meydana geldi. Kendisine ait arazide bulunan ağaçtan ceviz toplayan 8 çocuk babası Ali Ayar, düşerek başını taşa çarptı. Ayar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Ayar\'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OSMANCIKDHAOsmancıkAli AyarBaldıran Köyü GölKendisineAyarolayAyarCumhuriyet SavcısıOsmancık Devlet Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24