Ceviz topladığı ağaçtan düşüp öldü

OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde ceviz ağacından düşen 84 yaşındaki Ali Ayar hayatını kaybetti.
Olay, Osmancık\'a bağlı Baldıran Köyü Göl mevkisindeki arazide meydana geldi. Kendisine ait arazide bulunan ağaçtan ceviz toplayan 8 çocuk babası Ali Ayar, düşerek başını taşa çarptı. Ayar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Ayar\'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.