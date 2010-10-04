Ceviz tansiyon hastalarının yeni devası olabilir mi?

T24- Daily Mail Online'da yer alan habere göre ceviz tansiyon hastalarına yeni deva. Bugüne kadar yapılan araştırmalar ışığında cevizin kolesterol seviyesini dengelediği biliniyordu fakat şimdi cevizin bir başka faydası ortaya çıktı. Uzmanlar ceviz yemenin düşük tansiyonu dengelediği söylüyor.





Penn State Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kötü kolestrolu yüksek olanlar ve düşük tansiyonu olanların ceviz ile zenginleştirilmiş üç haftalık diet ile normal değerlere geri dönmeleri mümkün.





Profesör Sheila West, yapılan çalışmaların cevizin tansiyon üzerindeki etkilerini gösteren ilk araştırmalar olduğu söylüyor ve ekliyor: "Araştırma gruplarında ceviz barındıran dietleri uygulayan ve uygulamayan gruplar arasında belirgin tansiyon farklılıkları görüldü, bu da tezimizi doğruluyor."





