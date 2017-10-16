Ceviz hırsızlığı şüphelileri kaza yapınca yakalandı

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Yenişehir İlçesi\'nde bazı mahallelerdeki bahçelerden ceviz hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi kaçtıkları otomobille kaza yapınca yakalandı. Kazada 4 kişi yaralanırken, hırsızlık şüphelisinin bulunduğu otomobilde yaklaşık 200 kilogram ceviz bulundu.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Bursa-Yenişehir karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bölgede 3 gündür yaşanan ceviz hırsızlıklarının şüphelisi oldukları iddia edilen Aykan A. ve Mercan A., iddiaya göre kaçak topladıkları cevizleri yükledikleri 54 KDS 186 plakalı otomobille Çardakköy\'den Menteşe Mahallesi\'ne gitmek üzere yola çıktı. Yenişehir - Bursa karayoluna kontrolsuz çıkan otomobil, Serkan Ç. yönetimindeki 16 SGS 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hırsızlık şüphelisi Mercan A. ile diğer otomobilde bulunan Emine Efe A., Hatice Ç. ve Beyza Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın ardından yaptıkları incelemede 54 KDS 186 plakalı otomobilde yaklaşık 200 kilogram ceviz buldu. Kaza ve hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI