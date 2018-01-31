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Ceviz fidanı sipariş etti, kuru dal geldi

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesi Fadıl köyünde yaşayan çiftçi Adem Salcı (69), televizyon reklamlarında gördüğü ceviz fidanlarından almak için sipariş verdi

31 Ocak 2018 20:24

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhaneli ilçesi Fadıl köyünde yaşayan çiftçi Adem Salcı (69), televizyon reklamlarında gördüğü ceviz fidanlarından almak için sipariş verdi. Salcı’nın siparişi geldi, ancak kutudan ceviz fidanı yerine kuru dal parçaları çıktı.
Çiftçi Adem Salcı, bahçesine dikmek için televizyon reklamlarında gördüğü ceviz fidanlarından 20 tane sipariş verdi. Kargoyla gelen kutuyu açan Salcı, beklemediği bir manzara ile karşılaştı. Kargo kutusundan ceviz fidanları yerine kurumuş dal parçaları çıktı. Telefondan sipariş ettiği ceviz fidanları için 100 TL ödediğini anlatan Adem Salcı, hakkını sonuna kadar arayacağını belirtti.
Salcı, \"Fidanları televizyonda gördüm, 20 adet sipariş verdim. Kargomu aldım, içinden değişik, kurumuş vaziyette dallar çıktı. İade etmek istedim, kabul etmediler. Bir arkadaşım da aynı şekilde mağdur oldu. Hakkımı aramak için Tüketici Derneği\'ne başvurdum\" dedi.

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