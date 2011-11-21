-Ceviz çalan çocuklara ateş açtı DURSUNBEY (A.A) - 21.11.2011 - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, bir bahçeden ceviz çaldıkları ileri sürülen iki çocuk, mülk sahibinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çardaklı Çeşmesi mevkisinde bahçesi bulunan R.D (60), sabah saatlerinde bahçesine, ''ceviz çalmak için'' girdiklerini iddia ettiği N.K. (14) ve D.K'ya (10) av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan çocuklar, ambulansla kaldırıldıkları Dursunbey Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. R.D'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.