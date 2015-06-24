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Yaşam

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hastanelik etti!

Tedavi altına alınan çoban kardeşlerin hayati tehlikesi bulunmuyor

24 Haziran 2015 09:40

Kırıkkale'de koyun otlatırken yağan dolu nedeniyle baş ve sırtlarından yaralanan iki kardeş, hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dağda koyun otlatırken doludan yaralanan iki çoban kardeş, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Büyükceceli köyünde yaşayan Emre (18) ve Lütfi User (23) kardeşler, dağlık arazide koyunlarını otlattıkları sırada doluya yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde olduğu belirtilen ve yaklaşık 30 dakika yağan dolu nedeniyle başından ve sırtından yaralanan User kardeşler, kendi imkanlarıyla evlerine geldi.

Kardeşler, daha sonra ambulansla önce Keskin Devlet Hastanesine, oradan da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Emre User, yaptığı açıklamada, "Dağda koyun otlatırken bir anda hava karıştı, sis oluştu. Yağmur ve dolu yağmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika devam eden ve ceviz büyüklüğünde olan dolu, vücudumuzda şişlikler ve yaralar oluşturdu" şeklinde konuştu.

Tedavi altına alınan kardeşlerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

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