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Ceviz ağacından düşen kadın öldü

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesinde, ceviz ağacından düşen Elvide Usta (40), yaşamını yitirdi

11 Eylül 2018 00:09

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN\'ın Ulus ilçesinde, ceviz ağacından düşen Elvide Usta (40), yaşamını yitirdi.
Olay, Ulus Öncüler Köyü\'nde meydana geldi. Evinin önündeki ceviz ağacına çıkan Elvide Usta, ağacın dalından aşağı düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Usta\'ya ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Elvide Usta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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