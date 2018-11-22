ÇEVİRMEN SEBLA KÜÇÜK, TERÖR ÖRGÜTÜ PAYLAŞIMLARINDAN BERAAT ETTİ 

Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ÇEVİRMEN Sebla Küçük, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz yargılanan Sebla Küçük ve avukatları katıldı. Duruşmada yazılı savunmasını sunan Sebla Küçük, gazetecilik ve çevirmenlik yaptığını belirterek, yabancı ajanslardan geçen haberleri, herhangi bir yorum katmadan çevirerek Twitter\'daki hesabından aynı şekilde paylaştığını belirtti. Sanık Küçük beraatini talep etti. Küçük\'ün avukatları da sanığın beraatını istedi. Mahkeme heyeti, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Sebla Küçük hakkında beraat kararı verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede Sebla Küçük\'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu. İddianamede, şüpheli Küçük\'ün suça konu yaptığı paylaşımlara yer verilerek silahlı terör örgütünün cebir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek örgüt propagandası yaptığı ileri sürülüyordu. Sanık Sebla Küçük\'ün ifadesinde, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, ancak paylaşımlarının Reuters Top News isimli haber ajansından ve yurtdışından haber yapan bir sitesinden alıntı yapıp Türkçe\'ye çevirerek paylaştığını söylediği belirtiliyordu. Sanık Küçük\'ün \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.