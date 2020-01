Çevik: Sektörden talep olursa aday olabilirim

İSTANBUL, (DHA) - GEÇTİĞİMİZ dönem İstanbul Maden İhracatçıları Birliği\'nin (İMİB) yönetiminde yer alan Mustafa Selçuk Çevik, sektör temsilcilerinin uygun görmesi halinde başkan adayı olabileceğini söyledi. Sektörün ortak akla ihtiyacı olduğunu kaydeden Çevik, Türkiye\'nin bir mermer lobisi olmadığını ve dünyada markalaşamadığını kaydetti.

Madencilik sektörü ülkemizde hak ettiği değeri ve desteği göremediğinden diğer ülkelerin gerisinde kaldı. Daha yüksek potansiyele sahip olmasına rağmen yılın ilk 8 ayında 3 milyar dolarlık ihracat yapan madencilik sektörü çıkış yollarını arıyor. Son dönemde hareketli günler geçiren ve yaşanan istifalar sonrası başkansız kalan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği\'nde (İMİB) nisanda yapılacak seçime kadar sektöre yön verecek çözüm yolları aranıyor. Ülkemizde madencilik için yeraltı kaynaklarının yeterli olmasına rağmen gelişmiş ülkelerle rekabet edememesinin nedenlerinin vizyonsuzluk ve iç çekişmelerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz dönem İstanbul Maden İhracatçıları Birliği\'nin yönetiminde yer alan Mustafa Selçuk Çevik, sektörde yaşanan sorunlardan rahatsızlık duyduklarını anlattı. Şuan için İMİB\'in başkansız olduğunu ve bu durumun kendi sektörleri için olumsuz bir algı yarattığına dikkat çeken Çevik, “Yönetim düştü birliklerin de artık sektöre faydalı olacak kişileri başkan olarak seçmesi lazım, gençlerin ve vizyonu olan insanların orada bulunması lazım. Yurt dışı geçmişi olan, dil bilen insanların başkan adayı olması gerekiyor. Dış dünyayı, Amerika\'yı, Çin\'i, Avrupa\'yı iyi tanıyor olmaları lazım. Sektörde herkes kendi gayreti ile bir şeyler yapmaya çalışıyorö dedi.

SEKTÖRDEN BİR TALEP OLURSA ADAY OLURUM

Amerika\'da eğitim gördüğü dönemde bu ülkede çalışma hayatına atılan Çevik, hem mermer hem de maden sektöründe tecrübesi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz 4 sene içerisinde maden ile alakalı İstanbul Maden İhracatçıları Birliği\'nin yaptığı herhangi bir çalışma olmadığına dikkat çeken Mustafa Selçuk Çevik şöyle konuştu: “Yönetimin çoğu mermerci olduğu için mermer üzerine fuarlar ve çalışmalar yapıldı. Seçimlere katılmak hiç düşünmediğim bir şey tamamen sektörden gelecek isteğe bağlı, eğer böyle bir talep varsa aday olurum. Sektörün ortak akla ihtiyacı var. Olağanüstü seçim olacak, yönetim düşmesi ilk defa yaşanılan bir olay bu yüzden Genel Sekreter de bir program oluşturmakta zorlanıyor. Bir an önce bu puslu havadan çıkıp sektörü canlandırmak ve hak ettiği yere getire bilmek için el birliğiyle katkı vermeliyiz. Yeni dönemde birçok adayın çıkmamasının sektör için daha iyi olacağı görüşündeyim. Sektörün ortak karar verdiği tek aday çıkarsa ancak bu şekilde bir birlik olabiliriz. İnsanların kavgacı değil birleştirici olması lazım, maden ihracatı yapan her birliğin bir arada hareket etmesi lazım ve en kısa zamanda da mermer lobisi kurulmalı, aksi halde yerimizde sayarız.ö

AMERİKA\'DA TÜRK TAŞININ KULLANILMADIĞI YAPI YOK

Sektörle ilgili gördüğü eksikliklere dikkat çeken Mustafa Selçuk Çevik, “Bizim en büyük eksiğimiz marka ve mermer lobisi oluşturmamamız. Eğer bir mermer lobisi olsaydı, bizim Amerika\'da bir markamız olurdu. İtalyanların çok ciddi bir markası var. Bizim de Türk mermeri vurgusuyla markalaşmamız lazım. Amerika\'da Türk taşının kullanılmadığı yapı yok diyebilirim. Bir yapı yapılıyorsa Türk taşı kullanılıyor. Ama bir markamız yok. Türk mermerinin bir kalite standardı da yok. Bizim en çok yönelmemiz gereken konulardan biri kalite standardını oluşturmak olmalıö diye konuştu. Türkiye\'nin işlenmiş mermer ihracatında ilk sırada Amerika, ikinci sırada Suudi Arabistan, ardından ise Irak geliyor.

Ankara ile ilişkilerin daha çok geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Çevik, “Sektörde birlik olmamız gerekiyor. Yeni maden kanunu çıktı, kanununda ihracatçı birlikleri Maden sektörü Başkanlar Konseyi (MSBK) olarak bir arada çalıştılar, ama şu anda yeni yönetmelik çıkıyor her birlik ayrı ayrı çalışıyor. Hangi tasarıya ne cevap verdikleriyle ilgili ortak bir hafıza oluşturmak gerekiyor. Bunun için birliğimizin hukuki danışmanlarının, maden ve çevre mühendislerinin de olduğu bir ekip kurmaları gerekiyorö şeklinde konuştu.

İZMİR\'E ALTERNATİF FUAR SEKTÖRE ZARAR

\'Türkiye\'de 5 ayrı mermer ve maden fuar yapmak yerine hem zamandan kazanmak hem de maddi kayıpları önlemek için fuarları en büyüğü olan İzmir\'de tek bir fuar yapmamız lazım\' diyen Çevik, \"İzmir\'e alternatif fuar yapmak tamamen sektöre mali zarar. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı İtalya\'daki Verona Fuarı, ardından İzmir fuarı, daha sonra Çin\'deki Xiamen Fuarı ve Amerika\'daki Coverings fuarı\" dedi.

MERMERİ SANATLA BULUŞTURMAK

Geçtiğimiz dönemde mermeri sanatla buluşturma konusunda Marmara Adası\'nda bir sempozyum yapıldığını, heykeltıraşlar getirilip sanat eserleri yapıldığını anlatan Çevik, \"Marmara Adası\'nda güzel bir sempozyum yapıldı. Bu etkinlikleri çoğaltmamız gerekiyor. Birlikler bir bütçe oluştursa, Kültür Bakanlığı ve Belediyeler böyle etkinlikleri desteklese Miami ve Hong Kong\'ta yapılan Art Basel Haftası gibi çok daha ses getirecek işler gerçekleştirebiliriz. Farklı ülkelerde yapılan etkinlikleri takip etmek farklı bakış açıları kazandırıyor\" şeklinde konuştu.