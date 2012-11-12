T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çevik kuvvete cop yerine müzik önerildi

Çevik kuvvet polisleri için eğitim amaçlı hazırlanan el kitabında toplumsakl gösterilerde cop yerine müzik dinletilmesi önerildi

12 Kasım 2012 12:01

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Prof. dr. Semiha Aydın'ın danışmanlığında hazırlanan kitaba göre çevik kuvvet polisinin sürekli müdahale etmesi veye edeceği izlenimi vermesi olumsuz bir hava yaratıyor. Eylemcilerin kendini ifade etme fırsatı bulamaması polis aleyhinde bir hava oluşmasına yol açıyor

Kitapta çevik kuvvet polislerinin grubun gerlimini müzik ile azaltabileceği belirtildi. Polislere kalabalığı kontrol etmek için herkesin tanıyıp saygı duyduğu belediye başkanı gibi liderlerden, örf, adet ve geleneklerden yararlanmaları tavsiye edildi.

Tavsiyeler arasında atılan yumurta ve domateslere karşı tahrik olunarak provokasyona gelinmemeli uyarısı yapıldı.

ETİKETLER

Çevik kuuvetcopmüzik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24