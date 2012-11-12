Çevik kuvvete cop yerine müzik önerildi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Prof. dr. Semiha Aydın'ın danışmanlığında hazırlanan kitaba göre çevik kuvvet polisinin sürekli müdahale etmesi veye edeceği izlenimi vermesi olumsuz bir hava yaratıyor. Eylemcilerin kendini ifade etme fırsatı bulamaması polis aleyhinde bir hava oluşmasına yol açıyor

Kitapta çevik kuvvet polislerinin grubun gerlimini müzik ile azaltabileceği belirtildi. Polislere kalabalığı kontrol etmek için herkesin tanıyıp saygı duyduğu belediye başkanı gibi liderlerden, örf, adet ve geleneklerden yararlanmaları tavsiye edildi.

Tavsiyeler arasında atılan yumurta ve domateslere karşı tahrik olunarak provokasyona gelinmemeli uyarısı yapıldı.