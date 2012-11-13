'İktidar olursak Sfenks ve piramitleri yıkacağız'

Mısırlı Selefi lider Murgan Salem El-Gohari, iktidara gelmeleri halinde Mısır'daki dünya mirası piramitleri yıkacaklarını söyledi.

Mısır'da geçtiğimiz aylarda bazı radikal İslamcı gruplar tarafından gündeme getirilen piramitlerin yıkılması polemiği, Selefi lider Şeyh Mercan Salim Cevheri tarafından tekrar başlatıldığı duyuruldu.

Mısır'ın el Masri el Youm gazetesindeki habere göre, Hüsnü Mübarek yönetiminde iki kez hapis cezasına çarptırılan ve Taliban ile bağlantısı bulunan Cevheri, Mısır'ın Dream TV2 adlı yerel kanalında, "put" olarak nitelendirdiği Sfenks heykeli, piramitler ve Mısır'daki bütün heykellerin yıkılması gerektiğini savunduğu açıklandı.

'Afganistan'daki gibi yıkacağız'

Afganistan'daki Buda heykelinin yıkılmasını örnek olarak veren Selefi lider Cevheri, "Biz iktidara geldiğimizde putları yıkacağız, Sfenks ve piramitleri ortadan kaldıracağız, zira bunlar Allah'ın dışında kendilerine tapınılan heykellerdir" şeklinde konuştu.

Cevheri, "Mısır'ın dört bir yanında bulunan putlar ve heykellerin Afganistan'da kardeşlerimizin yaptığı gibi kırılması gerekir" dedi.

Mısır yerel basınında yazılanlara göre Cevheri, Afganistan'daki Buda heykellerinin yıkılması konusunda 2001 yılında da Taliban'a destek vermişti.

Bazı güvenlik güçlerinin, radikal gruplardan tarihi eserleri yıkma konusunda ciddi baskı ve tehdit gördükleri belirtildi.

'Gelir kaynağı'

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa göre, bu tehditler karşısında, "milli gelir kaynağı" olan ve "Mısır'a turist çeken" bu eserlere gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı gereken önlemlerin alındığı açıklandı.

Cevheri'nin İslam tarihinin ilk dönemlerinden beri Mısır'a hakim olan yönetimlerin neden bu heykelleri yıkmadığını gündeme getirmemesi ise dikkat çeken başka bir konu olarak belirtildi.

Aynı programa konuk olan Mısırlı gazeteci Nebil Şeref, "Önde gelen sahabilerden Amr bin As, Mısır'a girdi ancak bu eserleri yıkmadı, çünkü bu eserlerin yıkılması onlara ibadet edilip edilmemesiyle ilgilidir" şeklinde ifadeler kullandı.