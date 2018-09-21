Cevat Soydaş'ta ikinci gün geride kaldı

BURSA,(DHA) - 18\'inci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda ikinci gün de tamamlandı.

Günün ilk karşılaşmasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Pınar Karşıyaka’yı 90-84 mağlup ederken, TOFAŞ ise Yunanistan temsilcisi Promitreas Patras’ı 87-62’lik skorla geçti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın ev sahipliğinde bu yıl 18\'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda ikinci gün de geride kaldı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen organizasyonun ikinci gününde 2 maç oynandı.

Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan ilk maçta Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Pınar Karşıyaka’yla kozlarını paylaştı. Parkeden 90-84 galip ayrılan Sakarya ekibi, turnuvadaki ilk maçından mutlu ayrıldı.

Günün ikinci maçında ise TOFAŞ, Yunanistan temsilcisi Promitreas Patras ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Diante Garrett, Demonte Harper, Kyle Weems, Kenny Kadji, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Muhsin\'in elinden buldu. Yiğit Arslan ve Jeff Withey\'in skor katkısıyla ilk çeyreği 25-21 önde kapatan TOFAŞ, ikinci çeyrekte ise Kyle Weems ile skoru bulmaya devam etti ve soyunma odasına 48-43 önde girdi. Üçüncü çeyrekte ilk basketini Jeff Withey ile bulan Mavi Yeşilliler, son çeyreğe 72-55 üstün başladı.

İki takımın da sert savunmalarla başladığı dördüncü periyotta Demonte Harper ve Kyle Weems\'in elinden bulduğu sayılarla son 5 dakikaya 78-60 önde giren TOFAŞ, son bölümde Muhaymin Mustafa ve Emre Tanışan’ın sayılarıyla sonuca giderek parkeden 62-87’lik skorla galip ayrılarak grubu bir galibiyetle tamamladı.

Turnuvada yarını maç yapmadan geçirecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, diğer maçlardan çıkacak sonuçlara göre 22 Eylül Cumartesi günü sıralama maçına çıkacak. Promitreas karşısında TOFAŞ’ta Kyle Weems 17 sayı, Diante Garrett 15 sayı, Yiğit Arslan 14 sayı, Jeff Withey 11 sayıyla maçı çift hanelerde tamamlayan isimler oldu.

FOTOĞRAFLI