Cevat Soydaş Turnuvası'nda şampiyon TOFAŞ

BURSA, (DHA) - 17\'nci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası finalinde Gaziantep Basketbol’u 100-86 mağlup eden TOFAŞ, şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın ev sahipliğinde bu yıl 17\'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda kupa sahibini buldu. Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu’nda final maçında TOFAŞ, Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Jure Balazic’in üst üste kaydettiği üçlüklerle 5\'inci dakikayı 12-17 geride geçen Bursa temsilcisi, Josh Owens, Raymar Morgan ve Kadji’yle sayılar bulsa da ilk çeyreği 21-28 geride kapattı. İkinci periyotta da üç sayılık basketlerine devam eden Gaziantep’e dış atıştan cevap Yiğit Arslan’dan gelirken, Sammy Mejia’nın sayılarıyla skora denge getiren TOFAŞ, Owens’ın alley-oop’uyla ilk yarıyı 53-51 üstünlükle tamamladı.

SONUCA RAHAT GİTTİ

Üçüncü çeyreğe de Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle başlayan Bursa ekibi, Muhsin Yaşar, Raymar Morgan ve Kadji’nin skora katkı verdiği periyodu 80-63 önde kapatıp, son çeyrekte de Josh Owens, Berkan Durmaz ve Mert Konuk ile sayılar bularak karşılaşmadan 100-86 galip ayrıldı. TOFAŞ, bu sonuçla ev sahipliğini yaptığı hazırlık turnuvasını şampiyonlukla tamamlarken, Gaziantep Basketbol ikinci oldu. TOFAŞ\'ta Yiğit Arslan 18 sayı, 3 ribaunt, 4 asist; Kenny Kadji 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Josh Owens 17 sayı, 5 ribaunt ile oynadı. Konuk ekibin yabancı oyuncuları Jure Balazic ve Mark Lyons 21’er sayıyla karşılaşmanın en skorer isimleri oldu.

KUPASINI ALDI

Turnuvanın üçüncülük karşılaşması ise A Grubu ikincisi Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu ikincisi PAOK arasında oynandı. Rakibini 86-81 mağlup eden Yunan temsilcisi, üçüncülük kupasını kazandı. A Grubu’nu 3\'üncü sırada bitiren Aris de B Grubu 3\'üncüsü Yeşilgiresun Belediyespor’u 87-82 yenerek organizasyonu 5\'incilikle tamamladı. Şampiyon olan TOFAŞ’a kupasını merhum Cevat Soydaş’ın oğlu Asil Soydaş, ikinci Gaziantep Basketbol’a diğer oğlu Yiğit Soydaş takdim etti.

FOTOĞRAFLI