Cevat Soydaş Turnuvası'nda finalin adı belli oldu

BURSA, (DHA) - 17\'nci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda finalin adı kondu. Yeşilgiresun Belediyespor’u 87-81 yenen Gaziantep Basketbol finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın ev sahipliğinde bu yıl 17\'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda üçüncü gün geride kaldı. Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor ve Aris - Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları oynandı.

Nilüfer’deki TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan günün ilk karşılaşmasında ilk çeyreği 14-12 önde kapatan ancak, soyunma odasına 38-44 geride giren Gaziantep Basketbol, üçüncü periyotla birlikte üstünlüğü yeniden eline aldı ve son çeyreğine 66-61 önde girdiği karşılaşmayı 87-81 kazanarak finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu. Aris ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan günün ikinci maçı ise oldukça çekişmeli geçti. İlk periyodu 28-19 üstünlükle geçen Yunan ekibi karşısında dengeyi sağlayan Yeşil Siyahlılar, ilk yarısı 39-39 eşitlikle geçilen mücadelede son çeyreğine 54-53 önde girdiği maçı 77-65 galibiyetle tamamladı.

FİNAL YARIN 18.00\'DE OYNANACAK

Bu sonuçların ardından A Grubu’nu lider tamamlayan TOFAŞ ile B Grubu birincisi Gaziantep Basketbol 23 Eylül Cumartesi günü (Yarın) saat 18.00’de şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın üçüncülük karşılaşması ise saat 15.30’da A Grubu ikincisi Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu ikincisi PAOK arasında oynanacak. A Grubu’nu üçüncü sırada bitiren Aris de B Grubu üçüncüsü Yeşilgiresun Belediyespor ile saat 13.00’te beşincilik için kozlarını paylaşacak. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalar ücretsiz olarak izlenebilecek.

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