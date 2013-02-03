Cevat Öneş: Ateşkes açıklaması bir ay ya da daha kısa bir sürede gelebilir

Eski MİT Müsteşar yardımcısı Cevat Öneş Başbakan Recep Erdoğan’ın önceki akşam yaptığı “İmralı beklentilerimize cevap verecek noktaya doğru adımlarını atıyor” açıklamasını süresiz ateşkesi sinyali olarak değerledirdi. Öneş’e göre böyle bir ateşkes açıklaması bir ay ya da daha kısa bir sürede gelebilir.

'Dikkatli adım atmak istiyor'

Taraf Gazetesi'nden Tuğba Tekerek'in haberine göre, Öcalan’ın meseleye demokratikleşmesi çerçevesinde yaklaştığını belirten Öneş, “Ben görüşmelerin, bu perspektifle uyumlu şekilde devam ettirildiğini anlıyorum” diye konuştu. Açıklamanın, PKK’yla silahsızlandırma görüşmelerinde Öcalan’ın merkeze alındığını, Kandil veya Avrupa kanadı gibi diğer aktörlerle temasların da Öcalan merkez alınarak yapıldığını veya yapılacağını gösterdiğini söyleyen Öneş, önümüzdeki sürece ilişkin olarak ise şunları söyledi: “Bu açıklamadan sonra önümüzdeki hafta içinde veya kısa bir süre içinde BDP’den bir heyetin Öcalan’la temasını müteakip Kandil’in Avrupa kanadının görüşlerinin de alınarak, Öcalan’ın gidecek heyete naklettiği görüşlerin neticesinin alınarak, sürekli bir ateşkes sürecinin başlatılması gibi bir yeni sürece gireceğini tahmin ediyorum.” Öneş, Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya gidecek heyetin gecikmesini de Paris’te cinayetle ilgili ortaya çıkan durum ve BDP heyetinin Öcalan’a gerçekleştirdiği önceki ziyaretin ardından yapılan açıklamalara bağladı.