Cevapsız çağrıyı arayınca mahvoldu

T24 - Cep telefonuna bırakılan cevapsız çağrıya geri dönüş yapan 55 yaşındaki işçi emeklisi İsmail Ayekin, Bulgaristan’da yaşayan ve yüzünü hiç görmediği kadına 30 bin lira kaptırdı. Ayekin, "Genç bir kızla konuşmak ve duygusal yakınlık hissetmek gözlerimi kör etti. Şimdi kendimi enayi gibi hissediyorum" dedi.

Antalya’da oturan ve işçi olarak çalıştığı hazır beton firmasından emekli olan İsmail Ayekin’in cep telefonuna 6 ay önce cevapsız çağrı bırakıldı. +359 kodlu numarayı arayan Ayekin’e adının ’Nilay’ olduğunu söyleyen kadın, 250 bin Euro parası olduğunu, ancak AB ülkeleri dışındaki bir ülkeye giderse bu paraya sahip olabileceğini söyledi. Belirli aralıklarla ’Western Union’ firması üzerinden kendisini arayan kadına Türkiye’ye gelebilmesi için para göndermeye başlayan İsmail Ayekin, en düşük 100, en yüksek ise bin 500 Euro gönderdi.



Kredi çekti, otomobilini sattı

4 ayrı bankadan 20 bin TL kredi kredi çeken, bunun yanı sıra 7 bin liraya otomobilini satan, asker arkadaşı ve yaşlı annesinden 3 bin lira borç alan Ayekin, toplam 30 bin lira karşılığı euroyu ’Svetla Sıderova’ adına gönderdi.

İsmail Ayekin, kadınla görüştüğü cep telefonu numarasının önceki gün tamamen kapanmasıyla dolandırıldığını anladı.

Evli ve 20 yaşında bir erkek çocuk babası olan Ayekin, "Arkadaşlarım dolandırılacağımı söylediler. Fakat duygusal anlamda da bir boşluk içinde olduğum için kabullenmek istemedim. Genç bir kızla konuşmak ve duygusal yakınlık hissetmek gözlerimi kör etti. Şimdi kendimi enayi gibi hissediyorum" dedi.



Eşiyle de arası açılmış

Kadınla sadece telefonla konuştuğunu ve kendisine gönderdiği fotoğrafın dışında elinde başka birşey olmadığını kaydeden Aytekin, "Sürekli olarak, ’ha bugün ha yarın geliyorum’ diyerek beni oyaladı. O çağrı atıyor, ben arıyordum. Son görüşmemizde uçak bileti için 550 euro istedi, ben de gönderdim. Ancak daha sonra telefonunu kapatarak tüm irtibatı kesti" diye konuştu.

Ayekin, bankaya ve çevresine olan borçları ödemek için, emekli olmasına rağmen servis şoförlüğü yapmaya başladığını, eşiyle de arasının açıldığını söyledi.





